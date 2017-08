La evolución del Viagra: Lanzan una crema contra la disfunción eréctil y apta para cardíacos

Se aplica por goteo en el meato urinario. En el país, hay 2,5 millones de hombres con problemas de erección.

Los problemas “de alcoba”, históricamente, quedaban ahí en la “alcoba”. Pero en los últimos años, con la aparición de nuevas drogas para los hombres, drogas que se hicieron masivas, el tema se corrió bastante del terreno del tabú. “Hoy en día cualquier hombre, aún joven, cuenta que se tomó un Viagra sin ninguna vergüenza”, afirma el doctor Adolfo Casabé, médico urólogo encargado del sector de Medicina Sexual Masculina del hospital Durand. Y aporta un dato fundamental: se estima que en promedio la disfunción eréctil afecta a más del 30% de los mayores de 50 años. Según esa estimación, en Argentina alcanzaría a unos 2,5 millones de hombres, de ese rango etario.

Sin embargo, la famosa pastilla azul, si bien tiene un alto grado de seguridad y revolucionó el mercado, no está permitida para algunos pacientes coronarios. También hay algunos hombres que prefieren no tomar una pastilla oral, porque no se animan o tienen miedo.