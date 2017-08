Reacciona la venta de alimentos: Crecen carnes, lácteos y yerba

El dato más claro es el aumento de utilización de la capacidad instalada que en 2016 era del 60% y este año es de 65%. Son cinco puntos que se miden también en términos de empleo. La inversión avanza a otra velocidad. En 2015 se habían invertido en nuestro sector US$ 780 millones en la industria de alimentos y 2016 cerró en US$ 1.200 millones. Pero en los primeros seis meses de 2017 van US$ 1.250 millones, con lo que el año cerraría en US$ 2.000 millones.