Cierran las sedes del Correo Argentino en Fernández Oro y Cervantes

Al jefe de esa entidad en Fernández Oro, Alfredo Chauqueta (57 años) le comunicaron que a fin de mes cierra la sucursal de Fernández Oro y le ofrecen el retiro voluntario. En la misma situación se encuentran sus compañeros Fernando -35-, con casi 8 años de antigüedad y Cristian -24-, con 5.





"Toda la gente que viene acá ahora debería irse a Cipolletti o Allen. Yo tengo ahora mismo una fila con jóvenes emprendedores que vienen a retirar sus encomiendas, si cierra esto perderán ellos también, tiempo y plata. Y ni hablar la ciudad", manifestaron.





"Me llamaron ayer martes, nos avisaron que no nos reubican. La gente de Recursos Humanos de Neuquén se contactó conmigo y yo les avisé a los pibes, mis compañeros. Fue duro, aún no lo digerimos. Uno de ellos tiene 3 hijos y el otro es soltero, pero quiere crecer", admitió apesadumbrado Cheuqueta. Por idéntico trance pasan los trabajadores de una sucursal del Correo Argentino en Cervantes.





Respecto de las condiciones del despido, reveló: "Nos pagan el 130% por ciento, pero es pan para hoy y hambre para mañana. No nos reubican porque han cerrado otras sucursales, como la de calle Sáenz Peña en Cipolletti entonces ya no entramos todos...".





INFOALLEN - noticias@infoallen.com.ar