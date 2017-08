ShowMatch: Tremendo cruce entre La Bomba Tucumana y Ángel De Brito

(Mirá el momento del enfrentamiento entre la cantante y el periodista) En la sentencia se dijeron de todo. Ella se enojó porque la tildaron de "chorra".

Gladys, la Bomba Tucumana, está furiosa con Ángel De Brito. Su enojo se desató luego de escuchar que en el programa Los Ángeles de la Mañana, una mujer, empleada de un supermercado, la acusó de "chorra". "Ella una vez se cargó en su cartera cosméticos, unas pinturas y un esmalte de uñas, tonteras digamos. El chico de seguridad la vio que se había guardado y se tuvo que acercar el policía y pedirle que pagara lo que se estaba llevando", dijo.

A la cantante no le gustó nada escuchar esto y en la sentencia de la salsa de a tres se la agarró con el periodista. ¡Y ardió troya! "Esto pasó todo un límite. No soy quilombera, ni peleadora. Ahora soy chorra de supermercados. Lo dijo el señor que está sentado ahí, que me odia. De 'Ángel' no tiene nada. Yo soy paz y amor y la verdad que yo lo adoraba. Es feo todo, hay que chequear. Le dan lugar a la gente que va a hablar de mí, me arruinan la vida y contratos. La gente dice 'yo no quiero una chorra acá'. Quiero que me pidas perdón", expresó.