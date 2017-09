Un ‘descafeinado’ ATE se reúne hoy en Viedma con un ‘necesitado’ Weretilneck

Con un Rodolfo Agüiar que parece haber sentido el peso del cerco judicial que lo acorrala, y frente a la salvajada de casi haber prendido fuego a un trabajador policial, el gremio pareciera, intenta acercarse ahora al Gobierno Provincial. Por otra parte el Gobernador, tras la terrible derrota electoral en la Provincia, principalmente en Viedma (donde salió cuarto) intentará maquillar su imagen frente a los estatales.

Tras nueve meses de relaciones interrumpidas hoy a partir de las 10 en la capital de la provincia – Viedma - la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y el Gobierno de Alberto Weretilneck recuperarán el diálogo. El encuentro se llevará a cabo en la propia Casa de Gobierno (Laprida 212).

Para ATE el Gobierno encabezado por Weretilneck, por un lado; debe encarar la reforma de un marco legal viejo e inconstitucional, que no ha sido receptivo de los principales avances en materia de derecho laboral, y por otro; jerarquizar a todos los empleados públicos y democratizar el Estado en sus vínculos laborales. Para la entidad sindical no existe otra manera de aumentar las prestaciones en cantidad y calidad que no sea invirtiendo en los salarios y la capacitación del recurso humano.