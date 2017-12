ARA San Juan: El mal tiempo impide hoy investigar tres indicios en el fondo del mar

La llegada de la Nochebuena y la Navidad sin certezas sobre lo ocurrido con el submarino acentuaron la angustia de los familiares. “Me iluminaste la vida, amor mío. Desde el primer día. Desde que te vi y me viste. Porque me viste, amor. Y me arreglaste. Me salvaste. Mi corazón te sigue a donde vayas. Te espero toda la vida, porque la única vida que quiero es con vos. Hasta el infinito, mi cielo”, escribió en las primeras horas de hoy en su cuenta de Twitter, María Eugenia Ulivarri Rodi, novia de Renzo Martín Silva, tripulante del San Juan. Vivían juntos y tenían previsto casarse el año próximo.