ARA San Juan: La jueza trabaja con la hipótesis de que no encuentren ni refloten al submarino

La magistrada consideró que "hay chances objetivas de saber qué pasó con el submarino" y destacó diferencias entre la información judicial y los datos periodísticos: "A mí me interesan hechos y pruebas oficiales, no me puedo valer de trascendidos", sostuvo. "Yo no puedo olvidarme de la causa, por ahí el periodismo lo pueda hacer, pero yo no", remarcó la jueza de Caleta Olivia.