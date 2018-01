Hacía 33 años que no lo veía: En 24 horas una cipoleña encontró a su padre gracias a las redes sociales

“Él se fue en 1985 cuando yo tenía 2 años y mi hermana menor seis meses. Era carpintero pero a veces cobraba los trabajos y no los finalizaba, por eso un día se peleó con mi mamá y se fue. Me acuerdo que cuando llegamos a la casa su ropa no estaba y faltaban todas las fotos que teníamos juntos. Lo empecé a buscar desde que tengo uso de razón, en este último tiempo más todavía porque es un hombre grande”, contó Cintia.