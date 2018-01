Usar un cajero en el exterior puede costar más de $ 300 por extracción

De acuerdo a la tabla que publicó este mes el Banco Central en el régimen de transparencia, el Hipotecario cobra u$s 16,34 por el uso del cajero automático en el exterior. El Macro cobra u$s 11,74, el Provincia u$s 8, el Patagonia u$s 7,02, el Nación u$s 4,84 y el Credicoop u$s 4,36. Los restantes cobran en pesos. El ICBC $ 78,80, Santander $ 64,90 y el BBVA Banco Francés $ 56,87.