USO DEL BARBIJO: SÍ O NO?

La OMS prescribe que el uso de barbijo está estipulado para el personal de salud y para aquellos que tienen síntomas.





Por ahora desde el gobierno de Río Negro ‘recomiendan’ el uso de barbijo, no está establecido como uso obligatorio.





“Es una medida más que sirve para protegernos de la circulación viral, pero eso no quita que podamos movernos libremente, debemos frenar el virus quedándonos en casa cumpliendo la cuarentena", remarcó la Secretaria de Políticas Públicas de Salud de Río Negro, Mercedes Ibero.





“El uso del barbijo no reemplaza al lavado frecuente de manos, y no es una protección total porque el virus puede entrar por los ojos o la boca si me toco la cara sin lavarme las manos. Recomendamos el uso de barbijo en los lugares públicos, pero siempre teniendo en cuenta guardar los dos metros de distancia entre las personas, y el lavado de manos frecuente", detalló Ibero.





La recomendación por excelencia para frenar al virus, sigue siendo quedarse en casa, observar una correcta higiene del hogar y el lavado frecuente de manos. Si es inevitable salir a la calle, recuerde guardar dos metros de distancia de las personas que tenga cerca.





PUBLICADO EL: 07-04-2020

