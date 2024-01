Crimen de Uma: identifican al presunto tirador y qué hay detrás de las pistas sobre un quinto sospechoso

Axel Emiliano Rojas (20). Ese es el nombre, para los investigadores, del ladrón que le disparó a Uma Aguilera, la nena de 9 años asesinada durante un asalto en Lomas de Zamora.





A Rojas le dicen "Pelusa" y es el que en los videos de la secuencia del crimen de Uma, viste una campera blanca, roja y negra con el logo de BMW. Además, según la información oficial, cobraba un plan social de Anses en concepto de "refuerzo alimentario".





Según dijeron fuentes policiales a Clarín, Rojas fue quien durante el asalto a la pareja de policías de la Federal Eduardo Aguilera (42) –custodio de Patricia Bullrich– y María Eugenia Rodríguez Álvarez (41), sacó el arma y tiró contra el Ford Ka gris. Esos disparos terminaron hiriendo a Uma en la nuca y en la mano que usó para cubrirse la cara.





Rojas tiene domicilio en Milán al 1500 de Villa Fiorito pero Policía Bonaerense lo encontró a 180 kilómetros de allí en San Pedro, en el norte de la Provincia. Estaba durmiendo en una habitación precaria junto a su novia y un amigo.





Cuando parecía –y distintas fuentes del caso lo afirmaban– que ya se había dado con todos los sospechosos por el crimen de Uma, Patricia Bullrich posteó en X que estaban buscando a un "nuevo cómplice".





"Durante la investigación de la Policía Federal, surgió la pista de un nuevo cómplice por el asesinato de Umma (sic). Vamos por él. Todos los responsables van a pagar por lo que hicieron", escribió la ministra de Seguridad.





No obstante, otras fuentes del caso indicaron a Clarín que los involucrados en el crimen siguen siendo cuatro. Lo que no está claro aun es si ese quinto sospechoso es un actor indirecto en el crimen –por ejemplo, alguien que haya provisto el arma a los asaltantes– o si alguno de los cuatro detenidos en realidad no está involucrado en el crimen y entonces sigue habiendo un prófugo.





Es que en un primer momento, los investigadores hablaban de un sospechoso que no habían podido identificar por su nombre pero sí por su apodo: "Barrita" o "Baltazar".





A la noche, continuaban los operativos de la Policía Federal Argentina y de la provincia de Buenos Aires para dar con este quinto involucrado.





Está previsto que Rojas sea indagado este viernes por el fiscal Pablo Rossi de la UFI N° 18 de Lomas de Zamora, a cargo de la investigación. Lo mismo ocurriría con los otros dos detenidos del jueves. El martes, García se negó a declarar.





