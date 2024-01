La bomba de Giralt sobre la salida de Enzo Perez de River

Sin lugar a dudas, el mundo River pasa por un momento complejo en su vida, con un cuerpo técnico que aún no termina de convencer a los fanáticos, con un mercado de pases donde se fueron nombres importantes.





Con relación a las salidas de varios referentes, la que más llamó la atención en este mercado fue la salida de Enzo Pérez. El mendocino tomó la decisión de marcharse de la institución de Núñez pese a varios intentos por parte de la dirigencia que encabeza Jorge Brito por extender su vínculo.





Luego del debut oficial del 2024, el DT se refirió por primera vez a la salida de Enzo Pérez.





"Mi deber como entrenador es analizar las prestaciones en los entrenamientos y en los partidos. Me dedico pura y exclusivamente a eso. Si yo hubiera tenido problema de que Enzo no me salude al retirarse, no lo hubiese sacado", dejó en claro sobre la relación con los futbolistas.





"No voy a la casa de los jugadores, ni los jugadores vienen a mi casa. Tengo un respeto dentro del River Camp mutuo, de aprecio y de respeto recíproco para con todos. Y eso fue lo que hice, analizar a cada uno y a raíz de eso intentar poner a quienes consideraba que estaban mejor. Enzo lo estaba, por eso siguió jugando hasta último momento", agregó Demichelis.





Sin embargo, en las últimas horas el periodista deportivo Pablo Giralt reavivó el fuego y la polémica en torno a la salida de Enzo Pérez y dejó una información muy picante.





Giralt y la información de la salida de Enzo Pérez de River





"En River a Enzo Pérez lo consideraban ingobernable, imposible de manejar. Y esto fue la salida de Enzo Pérez. Acá es mitad y mitad, porque no supieron acomodarlo en su momento y se tomó atributos que no correspondían", señaló el periodista en TNT Sports, en relación a uno de los motivos que habrían sentenciado su salida.





