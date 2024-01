Ley Ómnibus: “No se habló en la reunión y no está en discusión“, el Gobierno ratificó que no va a coparticipar el Impuesto País

En medio de las negociaciones para lograr la media sanción de la ley ómnibus en la sesión prevista para mañana en Diputados, el Gobierno ratificó que no tiene previsto coparticipar el Impuesto País, uno de los pedidos que plantaron los gobernadores dialoguistas para garantizar su apoyo en el recinto.





Ante la consulta de los medios en la conferencia de prensa de este martes, el vocero presidencial Manuel Adorni afirmó que "no sólo que no se habló en la reunión, sino que no está en discusión. Cualquier discusión relacionada con temas económicos se va a tratar mas adelante".





El reclamo por el Impuesto País generó rispideces tras las reunión que se realizó ayer entre representantes del Gobierno y el grupo de mandatarios provinciales que muestra una mayor predisposición para acercar posiciones y votar mañana la ley que impulsa Javier Milei.





Los gobernadores pidieron que el Impuesto PAIS sea coparticipable a las provincias, siempre y cuando Nación no pierda recursos en el camino. Entre los asistentes a la reunión reinó la impresión de que el Gobierno aceptaba discutir el gravamen. Sin embargo, por la noche un comunicado oficial y el ministro Guillermo Francos rechazaron de plano avanzar con esta medida.





Este martes, Adorni fue más allá y directamente planteó que el tema nunca estuvo en la mesa de negociación. "Reviste total falsedad, jamás se puso en discusión la coparticipación del Impuesto País", sostuvo y aclaró que lo había confirmado por el ministro Francos con quien habló esta mañana.





Luego, volvió sobre el tema y reiteró la postura oficial: "Se quitó el capítulo fiscal y efectivamente los temas económicos no son parte de la discusión y entendemos que no debe haber ninguna traba para que se apruebe" la norma.





El portavoz fue enfático para negar las versiones de los diputados que apuntaron contra el presidente Javier Milei y lo acusaron de no querer alcanzar un acuerdo para que se apruebe el proyecto en el Congreso y repitió que él habló este martes con el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el funcionario negó que le haya hecho un guiño a los gobernadores.





"Estuve yo hoy con el ministro Francos y conversamos del tema y jamás se planteó coparticipar el Impuesto País. No existió nunca en la discusión y eso no tiene que generar ninguna duda", insistió.





Entre quienes cuestionaron al Gobierno estuvo el diputado de Hacemos Coalición Federal Nicolás Massot, quien acusó al Ejecutivo de no querer llegar a un acuerdo para aprobar la ley ómnibus, después del frustrado encuentro con el ministro del Interior, Guillermo Francos.





"Uno no puede no pensar que el Gobierno no tiene ningún interés en esta ley, el único interés que tiene es construir un enemigo", sostuvo Massot en una entrevista con Radio con Vos.





Visiblemente molesto, el diputado dio detalles de la reunión que mantuvieron el lunes con Francos y otros funcionarios del Gobierno en el que le plantearon al Ejecutivo la necesidad de coparticipar el impuesto país.





"Se abordó una necesidad que tiene el Gobierno de dejar en firme un impuesto que lamentablemente se está haciendo más importante en el sistema tributario que es el Impuesto País. Un impuesto que tenía 70% de su producido iba a la anses y el 30% a una ley de barrios populares. Ese impuesto se vio multiplicado por diez, porque a finales del año pasado se agregaron muchísimos conceptos a la base y Milei llevó la alícuota del 7,5 al 17,5. El planteo fue simple, sobre el incremental, coparticipemos el impuesto, de manera que el ajuste que está haciendo el Gobierno sobre dinero de las provincias puede ayudar a que las provincias alcancen su equilibrio fiscal", señaló Massot.





Acto seguido, el diputado apuntó: "Terminaron diciendo 'lo vemos bien, manden un escrito y lo terminamos de conversar mañana'. A la media hora, en una más de las desautorizaciones que ha sufrido Francos, que es muy difícil ejercer el rol que ejerce él sin tener la autoridad del Gobierno, nos responden por redes sociales y por Twitter que no era así como habíamos hablado".





