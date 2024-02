Ahora los gobernadores patagónicos buscan una tregua con Milei, pero le exigen diálogo

También es cierto que la propuesta no es tan fácil como parece, y el fallo salvó a los mandatarios de una advertencia que difícilmente iban a poder cumplir, aunque ellos aseguran que había empresas y sindicatos dispuestos a hacer lo necesario para cumplirla.

En el salón Azul del Senado, Torres llegó junto a sus pares Alberto Weretilneck (Río Negro), Sergio Ziliotto (La Pampa), Rolando Figueroa (Neuquén), mientras que Claudio Vidal (Santa Cruz) se conectó por zoom. El fueguino Gustavo Melella no se pudo contactar porque estaba viajando, pero aseguraron que acompaña.

"Es ridículo hoy estar dando discusiones arcaicas de unitarios y federales. Lo que queremos es poder gobernar nuestras provincias sin falsas grietas imaginarias", afirmó Torres, el primero en hablar.

Insistió en que esto "no es un Boca River", que el conflicto se debe resolver "con respeto, en primer lugar a la constitución" y señaló que las provincias "ni un peso más de que lo que nos corresponde por la coparticipación".

"Cualquier gobernador elegido democráticamente está en su derecho de plantear una diferencia cuando cree que algo está mal. No por eso sos enemigo", afirmó y más tarde agregó: "Es sencillo, se llama democracia".

Es la segunda demanda que Torres le gana a Milei en la Justicia. Primero fue por la quita de subsidios al transporte y el Juzgado Federal de Rawson, el jueves pasado, ordenó dar marcha atrás.

"Lo que no resuelve la inmadurez política lo resuelve la Justicia", lamentó Vidal.

Los mandatarios patagónicos, que se abroquelaron detrás de la situación de Chubut, habían decidido dar la conferencia de prensa el sábado después de un zoom grupal. Siguen en estado de alerta porque saben que el conflicto no terminó y que el Gobierno insistirá en los recortes de fondos a las provincias.





"La gobernabilidad es una avenida de ida y vuelta. El presidente necesita gobernabilidad, pero los gobernadores y los intendentes también", apuntó Zillioto, quien ratificó que a pesar de los dichos de Milei ellos no van a "devolver los agravios".





"Necesitamos previsibilidad. La paz social es fundamental me decían muchos y obviamente que es fundamental. Pero si no tenés medicamentos, educación ni seguridad no hay paz social. Por eso la discusión es más profunda. Entendemos que hay que equilibrar las cuentas, el tema es ¿cuál es el límite? Y el límite es meterse con la educación, la salud y seguridad de nuestros pueblos", cerró Torres.