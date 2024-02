El Gobierno anunció que prohibirá el lenguaje inclusivo y la perspectiva de género en la administración pública nacional

El Gobierno anunció que prohibirá el uso del lenguaje inclusivo y de la perspectiva de género en toda la administración pública nacional.





La confirmación llegó de boca del vocero presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa matinal. Allí contó que la gestión de Javier Milei resolvió "iniciar actuaciones para prohibir el lenguaje inclusivo y la perspectiva de género en toda la administración pública nacional".





"El lenguaje que contempla todos los sectores es la lengua castellana, no veo porque tener estructuras. Es un debate en el cual no vamos a participar porque consideramos que las perspectivas de género se han utilizado también como negocio de la política, eso no tiene discusión", justificó la medida.