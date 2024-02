Ante un año que se viene conflictivo, Córdoba se suma a una estrategia exitosa contra los paros docentes

El ítem aula es una iniciativa que implementó en 2016 el primer gobierno de Alfredo Cornejo, que otorga 10 por ciento de salario extra a los docentes que no tengan faltas injustificadas. Con esto, desde el gobierno de Mendoza afirman que lograron bajar significativamente el ausentismo docente y reducir al mínimo el acatamiento a los paros.

Ante un año que se presenta como bien conflictivo en las escuelas, el gobierno de Córdoba acaba de firmar una resolución que va en el mismo sentido. Establece la implementación del “ítem profesionalidad docente”, que tiene características similares.

El ítem de Córdoba también sumará 10 por ciento al salario de los docentes que no tengan faltas justificadas. E igualmente que en el caso del de Mendoza, también se aplica para aquellos docentes que no falten más de tres veces al mes en forma justificada.

Jaime Correas, ex director general de Escuelas de Mendoza, cuenta que la razón por la que establecieron el ítem aula fue porque habían detectado mucho ausentismo docente, y la mayoría de las faltas eran justificadas a partir de situaciones que habilita el estatuto.





Cuenta que entonces el ausentismo en las escuelas públicas rondaba el 20% , mientras que en las privadas era del 5 %. Después de establecido el ítem aula, afirma, el ausentismo en las escuelas públicas bajó drásticamente e igualó al de las escuelas privadas.





“Con el ítem aula vigente se acabaron los paros. No tuvieron más acatamiento. Lo pierde el que para, porque es para quienes están en el aula”, le dijo Correas a Clarín.





“Los paros se van a terminar con mecanismos como estos, no declarando la educación servicio esencial que no sirve para nada. Los paros también se evitan descontando los días no trabajados que es lo que marca la ley”, agregó.





El año pasado, la Ciudad de Buenos Aires también había establecido un incentivo para que los docentes no paren. No fue una suba del salario,sino que duplicaron el porcentaje de descuento a quienes no cumplan con el presentismo. Fue a partir de noviembre, cuando la quita pasó del 2 al 4% del salario neto.





En el caso de Córdoba, la nueva resolución -que ya está vigente- suma como condición una capacitación profesional. Establece que para cobrar el plus salarial el docente debe “participar – y aprobar en caso que se disponga– las instancias de desarrollo profesional que el Ministerio de Educación –o el titular de la jurisdicción en la que revista el docente– determine con carácter obligatorio”.





Según pudo saber Clarín, ya hay fuerte rechazo a la medida por parte de los gremios docentes de Córdoba, como también lo hubo en el caso de Mendoza en su momento.