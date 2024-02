Paritarias en Río Negro: Weretilneck aseguró que habrá ofertas que se "puedan pagar"

Los docentes volvieron a las escuelas y, simultáneamente, Unter reactivó su presencia sindical, con un fuerte reclamo de recomposición salarial mientras que el gobernador Alberto Weretilneck posiciona a Río Negro en un escenario nacional conflictivo y adelantó que estará “difícil el inicio del ciclo escolar”.

En lo salarial, los estatales rionegrinos retomarán las negociaciones el próximo 23 de febrero. Ayer, el mandatario afirmó que “todavía no tiene oferta”. Los técnicos se inclinan por sostener una mejora -esencialmente- con sumas fijas.

“Las propuestas serán aquellas que se pueden pagar”, “el dinero es uno solo” y “el Estado no se agota en los salarios”, repitió Weretilneck.

Simultáneamente, en Viedma, la Unter se concentró frente al ministerio de Educación, en línea con el retorno de los docentes a las escuelas.

En ese marco, su secretaria general Silvana Inostroza ratificó la pretensión de subas porcentuales aunque aceptó “el difícil contexto” y consideró que si se persiste en incrementos por sumas fijas serán evaluados por “los órganos democráticos del gremio”. Pero, tiene que “ser una propuesta y no un bono (como los pagos de enero y febrero), que no queda instalado, no pasa nunca a ser parte del salario y eso es lo que queremos evitar”.