Ataque de furia de Cristina Kirchner contra Victoria Villarruel por haber ordenado sacar un busto de Néstor Kirchner

"Creo que Cristina no creyó que se animarían a sacar a Néstor. O por lo menos, no ahora. Ella, salvo la carta que publicó hace unos días, viene ayudando a Milei con su silencio. Alguien le avisó que de verdad lo iban a hacer, y como ya le ocurrió en el pasado, la furia vino con delay", le cuenta a Clarín un asiduo visitante del Patria.

Y agrega: "Estos libertarios son más pillos de lo que demostraron en campaña. Como hacíamos nosotros, todo huele a una estrategia para desviar la atención de las malas noticias. Mientras más suba la pobreza, se quiten subsidios y aumenten los servicios esenciales, más vamos a ver este tipo de maniobras. La semana pasada fue Lali, ayer (por el jueves) fue el show del Inadi y hoy la decisión a que el Gobierno vuelva a ser querellante en casos de corrupción, sumado con esto del busto. Se ve que Milei aprendió bien la frase que solía repetir Néstor: 'Al enemigo, en el desierto, sal".

Cuentan que a los legisladores kirchneristas, por lo menos la mayoría de ellos, recién se enteraron este viernes del corrimiento del busto de bronce de Néstor. Se enteraron con la calentura que mostró el presidente del bloque opositor, José Mayans. Aunque el formoseño ya sabía de antemano porque la presidenta del cuerpo, Victoria Villarruel le había avisado.

"A mí José (por Mayans) no me había dicho nada. Pero es secundario, Acá lo importante es que están invitándonos a la guerra. Necesitan la grieta para llevar a cabo el ajuste. Y la van a profundizar. Nos meten un fósforo encendido entre los dedos del pie", se queja un senador más peronista que K, pero que mantiene su lugar en el bloque que responde a Cristina.





Este mismo legislador de una provincia grande no duda que más temprano que tarde Cristina diga algo. Probablemente elija el domingo, día en el que Néstor Kirchner cumpliría 74 años.





Este viernes, hubo cruces entre Victoria Villarruel y Mayans durante la reunión de la sesión preparatoria. "Lo sacamos porque no fue senador, no fue vicepresidente, no soy su viuda y aquí tiene que haber igualdad de todos los espacios. Simplemente por esa razón", indicó la Vicepresidenta. A sus íntimos, la Vice les dijo: "Lo saqué de ahí porque obstaculizaba".