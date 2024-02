Cristina Kirchner les bajó línea a sus diputados por la Ley Ómnibus: ¿guiño para Javier Milei?

Cristina Kirchner se vuelve a instalar en el escenario político pero, según dejó trascender, sin la intención de ser primera protagonista. Se reunió estos días con dirigentes cercanos y les dejó un mensaje a sus diputados en momentos que se trata la Ley Ómnibus: "No hagan antimileismo". ¿Guiño para el Presidente?





En su tropa aseguraron a Clarín que no causó sorpresa el pedido de la ex presidenta sabiendo las vicisitudes que el kirchnerismo enfrentó y aún arrastra de no conseguir acompañamiento de otros sectores, en parte consecuencia de su propio manejo en el Congreso -sin diálogo ni consenso- cuando tuvo las mayorías.





Pero este no fue el único mensaje que la ex mandataria les dejó a sus diputados. También habló sobre las controvertidas declaraciones de Javier Milei cuando declaró que le pidieron coimas por el megaproyecto.





"A Milei se le podrá criticar la política económica, pero no mintió", deslizó la ex Presidenta palabra más, palabra menos, según confió un importante diputado.





Lo que no aclaró es sobre quién recae la sospecha. ¿La mirada está puesta en los diputados o en los operadores políticos? ¿Tal vez sean los interesados en empresas estatales que Milei quiere privatizar? La fuente parlamentaria dejó el tema a libre interpretación.





Estas afirmaciones se conocen el mismo día en que, se supone, finalmente se votará en general (lo que queda) de la Ley de Reforma del Estados que envió el Ejecutivo.





¿El guiño de Cristina puede implicar algún tipo de apoyo parlamentario de los 99 diputados de Unión por la Patria? En la bancada aseguran que no, que se votará en contra en general y en particular, como se viene manifestando en los discursos.





Sí, se especula, con que podrían bajar un poco los tonos de esos discursos y acaso la tensión que grupos K incitan en la calle. Junto con agrupaciones de izquierda se manifestaron reclamando directamente que se baje la sesión.





La información, además, se conoce cuando desde ciertos sectores se habla de un presunto pacto no escrito entre el libertario y la ex presidenta, para no hostigarla con cuestiones judiciales, vinculadas con la corrupción.





Desde el Gobierno salieron ya varias voces a rechazar esa especulación.





Por ahora, Cristina Kirchner concentra su actividad en el Instituto Patria, la casa matriz del kirchnerismo, donde está junto a su colaborador más cercano, el senador Oscar Parrilli.





En esas oficinas, la ex Presidenta recibió a diputados como Eduardo Valdés, Carolina Gaillard y Cristina Britez, quien publicó en su cuenta una foto en la que la ex mandataria y un mensaje que dice: "Con la más fuerte de las peronistas para seguir construyendo sueños".





Quienes compartieron unos minutos con Cristina en el Patria revelaron que a la ex vice la vieron "distendida, muy tranquila, pero también siguiendo el desarrollo de la ley".





La fuente consultada también justificó la decisión de la ex Presidenta de mantenerse un poco al margen de los debates diarios, del ordenamiento interno del espacio, y, al igual que Sergio Massa, optaron por evitar hacer declaraciones sobre las primeras medidas del gobierno de Javier Milei.





Incluso, Cristina tampoco se metió en la controversia que se esgrime en el Senado, cuerpo que presidió hasta diciembre, donde su sucesora Victoria Villarruel tiene frenada una sesión pedida por el kirchnerismo para tratar el DNU de desregulación de la economía.





Tampoco estuvo presente bancando el paro convocado por la CGT y las organizaciones sociales para frenar la Ley Ómnibus y el mega decreto, porque según apuntaron, "nunca fue muy buena la relación" con la central sindical.





Por ahora, la ex Presidenta concentra sus días en el Patria, su "casa", como lo definió cuando regresó en diciembre, un espacio que está a tan solo metros del Congreso, que concentra la atención política de estos días.





