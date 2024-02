Dura denuncia de Pablo Marchetti contra su expareja Victoria Donda: dijo que desde hace tres años no le deja ver a su hija

La mención al "texto de ficción" es porque el artista fue duramente criticado cuando publicó el poema "Incesto sentido", en el que describe una situación de incesto y abuso sexual infantil.

Por último, y ante los numerosos cuestionamientos por aquel texto que se difundió en diciembre de 2018, Marchetti cuestionó a los usuarios e intentó hacer equilibrio sobre la grieta.

"Estoy muy acostumbrado a recibir este tipo de comentarios por parte de trolls libertarios. Lo que me llama la atención es la cantidad de gente 'de este lado' que se come la curva. No cuenten conmigo para tener esperanza", expresó el escritor.





Marchetti y Donda se pusieron de novios en 2011. Contrajeron matrimonio en noviembre de 2013. Su hija Trilce nació un año más tarde. En 2018 se los pudo ver juntos en una manifestación a favor de la legalización del aborto. Pero al año siguiente se separaron.