Confirmaron el procesamiento de Fernando Espinoza por abuso sexual y rechazaron que la víctima sea “una espía inorgánica”

La resolución fue tomada por la Sala VII de ese tribunal integrada por los camaristas Rodolfo Pociello Argerich, Juan Cicciero y Ricardo Pinto que rechazó la apelación del poderoso dirigente del PJ bonaerense según la cual Rakauskas (27 años) era un “agente inorgánico de inteligencia o tiene un algún tipo de trastorno psicológico”.

La confirmación se conoce a una semana de la condena al ex senador K de Tucumán José Alperovich por abuso sexual de su sobrina segunda a 16 años de prisión.

La modelo se desempeñó informalmente durante unas dos semanas como secretaria privada en ese municipio, en mayo de 2021 bajo el falso nombre de María Miccuci. Ambos habían sido conectados por el ex novio de la modelo y conocido de Espinoza, Gustavo Ciria, el empresario más beneficiado con el plan Qunitas del gobierno de la ex presidenta Cristina Kirchner.





En un fallo de 25 páginas, los abogados María Paola León y Germán González Campaña rechazaron el pedido de confirmación del procesamiento que había sostenido el fiscal de cámara, Mauricio Viera.





Los camaristas rechazaron “el cuestionamiento de arbitrariedad introducido por la defensa, pues además de no observarse “el análisis sesgado del material probatorio” atribuido al auto apelado, tal mención y la desarrollada en el memorial respecto de un supuesto apartamiento de las constancias de la causa y de la realización de afirmaciones dogmáticas sólo trasuntan la disconformidad de la parte recurrente con la decisión adoptada”.





En ese sentido no admitieron tampoco la argumentación que presentó “la defensa, relativa a la existencia de “dos opciones: o Rakauskas es un agente inorgánico de inteligencia o tiene un algún tipo de trastorno psicológico como dijo su propia psicóloga”. Pues “la primera hipótesis no supera el plano de la mera especulación y la restante omite valorar que la damnificada se ha sometido a un peritaje psicológico, en el que no se consignaron aspectos que reflejen una conducta fabuladora ni la inducción de terceras personas”, agregaron ante el pedido de la querella del abogado Marcelo Urra.





Recordó que la psicóloga personal de Rakauskas, Elda Viviana Fernández, manifestó que la nombrada “había ido ahí, a la Municipalidad de La Matanza, con la promesa de un trabajo”, como el testigo Gustavo Oscar Cilia, expareja de la damnificada. Cilia principal beneficiario del polémico Plan Qunitas del gobierno de Cristina Kirchner.





La cámara del Crimen también rechazó que Espinoza haya sido víctima de una maniobra política por parte del ex candidato a intendente de La Matanza de Juntos por el Cambio,Eduardo “Lalo” Creus.





Como analizó la fiscalía general, con independencia de la pretendida vinculación actual con cuestiones políticas o partidarias, las actuaciones se iniciaron en el año 2021 y la propia Rakauskas se ha referido al motivo por el que decidió radicar la denuncia que, como se desarrollará, se relaciona con un mensaje recibido de Espinoza con posterioridad al hecho que padeció y cuando ya no concurría a las oficinas municipales”, mientras que la denuncia de Creus fue después del procesamiento de Espinoza por parte de la jueza de instrucción Fabiana Galetti.





Por otra parte, las diferencias puntualizadas por la asistencia letrada respecto de las manifestaciones de la damnificada en las oportunidades en que declaró en la Oficina de Violencia Doméstica el 3 de junio de 2021 y en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 10 el 3 julio “no resultan dirimentes, y de adverso a la conclusión presentada, se entiende que las posibles variaciones del relato no excluyen la propia existencia del hecho, pues en ambas oportunidades narró la agresión sexual que sufrió”.





En ese marco, la Cámara valoró el audio aportado por Rakauskas -titulado “Espinoza y Cilia denuncia otro audio”) de la que surge que ella impuso a Cilia sobre el abuso por parte de Espinoza. Todo cuando le dijo que “sí, me abusó, me rompió la camisa […] me rompió la camisa, me tiró sobre la cama, me obligaba a bajarme una y otra vez el pantalón, me forcejeó, me besuqueó sin mi consentimiento” y el nombrado responde “no sabía […] bueno, si no me dijiste nada, me dijiste …”





Tampoco puede “extraerse una conclusión exculpatoria de cuanto declararon los testigos Yamila Vanesa Caminaur, Natalia Carolina Lucchetti, Elizabeth Vanesa Coleur, David Cáceres y Mario Matías Cáceres, pues no sólo –de suyo- no presenciaron el hecho denunciado sino que, conforme a lo dispuesto en el artículo 241 del Código Procesal Penal de la Nación, sus manifestaciones deben ser valoradas en función de la relación laboral que los une al imputado, en tanto las nombradas se desempeñan en las oficinas municipales y los restantes integran su custodia”, resaltó el tribunal de apelaciones.





Para la cámara quedó confirmado que Espinoza concurrió al departamento de Rakauskas en la Capital Federal “a los pocos días” de que ella comenzara a trabajar en el municipio, pues "así da cuenta el intercambio de mensajes cuya captura de pantalla aportada ya se valoró, y el 10 de mayo siguiente, en razón de la información remitida por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado”.





Respecto del delito de desobediencia, se consideró que el 4 de junio de 2021 en el marco del hecho denunciado inicialmente en esta causa nro. 24.074/21 como medida cautelar se decretó “la prohibición de acercamiento de Espinoza a Rakauskas, dentro de un radio inferior a los 500 metros y la prohibición de contacto en cualquier lugar en el que ella se encuentre, y hacer saber al denunciado que deberá cesar en los actos de perturbación o intimidación que directa o indirectamente realice, incluidos llamados telefónicos, mensajes de texto, whatsapp y cualquier forma de comunicación virtual hasta tanto transcurra el presente proceso penal”. Sin embargo, Espinoza, a través de Ciria, la llamó para que desistiera de la denuncia penal a cambio de un trabajo en otro municipio.





Satisfacción de la víctima





"La verdad es que estoy muy satisfecha con lo que está haciendo la Justicia por mí caso. Muy agradecida. En lo personal, es una excelente noticia" dijo eufórica la denunciante Melody Rakauskas.





En charla con el canal TN, la ex secretaria privada del intendente de La Matanza confirmó que "vive recluida en un nuevo domicilio" y que desde que realizó la denuncia viene "sufriendo ataques sistemáticos".





"Esto no se trata solamente del día o la noche del abuso. Acá hay agravantes. Hubo situaciones en las que a mí me atacaron. Y fue en más de una oportunidad. He terminado también en terapia intensiva, donde me han perseguido gente que trabaja en las fuerzas del Estado como son las fuerzas de seguridad. Me han corrido y chocado el auto. En fin, millones de cosas", lamentó.





Y agregó: "No me mataron de casualidad. De hecho, me pregunto de como sigo viva. A mí me costó mucho llegar hasta este punto. Estoy muy agradecida con la jueza del caso que me brindó seguridad y medidas de protección. Eso ayudó mucho a que cesen los ataques".





Rakauskas contó una serie de intimidaciones que tuvo que soportar. "Desde que hice la denuncia tuve que dejar todo prácticamente. El domicilio donde estaba viviendo que es donde se dio el abuso. Me embargaron injustificadamente mi cuenta bancaria. Me sustrajeron todos los fondos que tenía en mi cuenta. Hubo cosas que parecen insignificantes, pero que no se las deseo a nadie", comentó.





INFOALLEN - noticias@infoallen.com.ar