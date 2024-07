La Conmebol reconoció un “error” y publicó los audios del VAR de Colombia vs Brasil que comprometen al árbitro argentino Mauro Vigliano

Conmebol: "El VAR confirmó de manera incorrecta"

Mauro Vigliano, árbitro del Brasil-Colombia que definía quien sería el mejor ubicado en el grupo D de la Copa América, tuvo una noche para el olvido. Y ahora, casi un día después del choque entre brasileros y colombianos, la Conmebol dio a conocer el audio del VAR y confirmó que los árbitros encargados del mismo fallaron al no cambiar la decisión del venezolano Valenzuela.

Antes de dar a conocer el audio de la cabina, el locutor de la Conmebol confirmó que los árbitros fallaron. "En el minuto 42, en una disputa del balón dentro del área penal del equipo de negro (Colombia), un defensor no toca el balón y se produce un contacto imprudente para la acción. El árbitro no lo observa y deja que el juego continué. En su chequeo protocolar, el VAR analiza con distintos ángulos y no logra identificar que el defensor no toca el balón antes de tocar al delantero. Ante esto, el VAR confirma de manera incorrecta la decisión original de campo", dice la locución oficial de la Conmebol antes de dar a conocer el audio.





Tras ello, la Conmebol dio a conocer al audio de los encargados del VAR, que inmediatamente después de la acción le piden a Jesús Valenzuela que detenga el juego para constatar su decisión. El venezolano no había cobrado falta de Muñoz sobre Vinicius, ya que entendía que el lateral que juega en la Premier League había tocado la pelota antes del cruce con el extremo carioca.





"Pellizca la pelota"





Pero claro, en medio de la rapidez de la jugada se podría contemplar el fallo del árbitro. Lo que nadie se esperaba era que desde la cabina de VAR, a cargo de Mauro Vigliano, no vieran la clara infracción del lateral sobre el jugador del Real Madrid. Si bien en un principio el árbitro argentino asegura que deben chequear que Muñoz haya tocado la pelota, algo que nunca ocurrió, terminaron por avalar la decisión del venezolano. “Pellizca la pelota. Jesús, muy ajustado, podés reanudar. Pellizca la pelota cuando baja el pie, después se da el contacto”, dijo juez argentino.





