El antecedente de Chubut vs. Milei: El día que un gobernador Rionegrino incautó 16 millones de dólares del Banco Central y terminó en escándalo

Las disputas entre las provincias y los gobiernos centrales, como la que protagoniza ahora el gobernador de Chubut, Ignacio Torres (PRO), con el presidente Javier Milei, tienen varios antecedentes. Algunos conflictos son casi tan inéditos como el actual y funcionan como un espejo de la historia. Sucede con el episodio que protagonizó el ex mandatario radical de Río Negro Horacio Massaccesi, que en 1991 incautó 16,6 millones de dólares que el Banco Central tenía en las arcas del Banco de Río Negro por una deuda de Nación. Un conflicto que terminó en la Corte Suprema, previo escándalo con el ex presidente Carlos Menem y el ex ministro de Economía Domingo Felipe Cavallo.



También un viernes, como el día que Torres afirmó que "no va a salir ni un barril más de petróleo de Chubut para la Argentina", el 5 de julio de 1991 el entonces gobernador radical Massaccesi entró junto a su ministro de Economía, Raúl Di Nardo, y al jefe de la Policía rionegrina a la sucursal General Roca del Banco de Río Negro. Allí incautó 16,6 millones de dólares del "Tesoro Regional" que el Banco Central tenía en esa entidad bancaria provincial.

El ingreso se produjo horas antes de que el Gobierno se reuniera a festejar en la Quinta de Olivos el casamiento del por entonces ministro del Interior -encargado de la relación con las provincias-, Julio Mera Figueroa, con Agustina Braun Blaquier.

"Habíamos hecho un acuerdo en mayo de 1991 con el ministro de Economía Herman González y pagó una parte de la deuda que Nación tenía con la provincia. El problema fue que renunció Herman, asumió Cavallo y trabó todo porque el radicalismo no daba el quórum para su paquete de leyes", resume hoy Horacio Massaccesi el foco de aquel conflicto.

El ex gobernador asegura que se cruzó a Cavallo en la Casa Rosada y el padre de la convertibilidad le adelantó que se cortaba el acuerdo por la cuestión del quórum. "Finalmente, con los enviados de Menem hicimos un acuerdo: la UCR daba quórum, se aprobaba la primera parte del paquete de leyes, se llamaba a un cuarto intermedio. Entonces Cavallo nos depositaba lo que nos correspondía, que eran 20 millones de dólares, y después se seguía con la sesión", relata Massaccesi, que también opina sobre el conflicto de Chubut y Javier Milei.

Pero los enviados del Gobierno le dieron a la UCR una mala noticia: "Mingo se enojó, dice que no necesita el segundo paquete de leyes y no va a mandar los fondos".

Molesto, Massaccesi avisó a sus pares radicales la decisión que iba a tomar y sancionó un decreto de "compensación de fondos". El mandatario radical argumentaba que el gobierno nacional "se negaba" desde el 6 de junio a devolverle los títulos Bonos Inversión y Crecimiento (BIC), que había entregado como garantía de un acuerdo de saneamiento del Banco Provincial Río Negro.

Los BIC habían sido emitidos por el gobierno nacional para saldar una deuda de 120 millones de dólares que Hidroeléctrica Norpatagónica (NdR: Hidronor era una empresa de mayoría estatal que vendía energía al Sistema Interconectado Nacional) tenía con la provincia.

Massaccesi incluso analizó hacer un planteo sobre el petróleo y el gas, como ahora advirtió Chubut, aunque desistió de avanzar en esa dirección. "Evalué hacer lo que dijo Torres de los recursos naturales como el petróleo, pero es una medida que genera rechazo en la ciudadanía, no como sacar la plata del banco", explica el ex gobernador rionegrino, 33 años después.

Entonces, lo que hizo fue llamar a la prensa y, con las cámaras de televisión, entró a la sucursal General Roca del Banco de Río Negro. De las bóvedas incautó 16,6 millones de dólares del "Tesoro Regional" del Banco Central. "Los agentes que estaban adentro del banco nos mintieron porque había más de 20 millones y solo sacamos 16,6", recuerda quien, cuatro años más tarde, se lanzó a la aventura presidencial.

El decreto provincial entró en colisión con leyes, decretos y resoluciones nacionales, y terminó en una batalla jurídica. Con el respaldo de esos bonos apropiados, retiró el equivalente a esa cantidad en australes -todavía vigentes hasta el último minuto de 1991-, un monto que le sirvió para comenzar a pagar los sueldos de los 30 mil empleados públicos de la provincia. Así, evitó que su banco cayera en una situación de iliquidez y fuera intervenido por el BCRA.

El mandatario aseguró haber analizado la cuestión con el ex presidente y por entonces titular de la UCR, Raúl Alfonsín, en Bariloche. "Llegamos -dijo- a la conclusión de que no había otro camino que este". Al igual que Torres de Chubut, hace más de tres décadas Massaccesi también mantuvo negociaciones de último momento y fuertes tensiones públicas con funcionarios del Gobierno.

Domingo Cavallo sube la tensión y pone en jaque a Río Negro

En una conferencia de prensa el sábado, Cavallo emplazó a Massaccesi a devolver los fondos en 24 horas. El entonces flamante ministro expresó que los únicos resortes con que contaba el Palacio de Hacienda eran:

-Sacar del "clearing" al banco que entrara en descubierto con el BCRA. Este podría ser el caso si el Banco Central giraba contra el depósito del Banco de Río Negro en la entidad.

-Obligar a cerrar las sucursales en Buenos Aires de los bancos que no se administrasen correctamente.

-Pedir a la Corte el bloqueo de los fondos de la coparticipación federal.

"Si el gobierno de Río Negro se aviene a liquidar el banco provincial, se utilizarán los mismos mecanismos que en el caso riojano, es decir, la Nación se haría cargo de todos los servicios financieros del banco en la región operando a través de las sucursales del Banco de la Nación Argentina", afirmó Cavallo sobre un antecedente fresco en la provincia del presidente Menem.

En otro paralelismo con la actual pelea entre Chubut y el Gobierno nacional, en ese momento Cavallo calificó la actitud de Massaccesi como "delictiva". Y afirmó: "Estos fondos son propiedad del Banco Central y no conforman base monetaria. Es absolutamente ilegal que se los haya sustraído y se los haya puesto en circulación si, como se dice, el gobierno provincial ha pagado sueldos".

"El Banco Central, con el apoyo de la Policía Federal, toma posesión directa e inmediata del Tesoro Regional para asegurarse que no se siga sacando dinero. Esta (por Río Negro) es una provincia, cualesquiera sean los reclamos que haga, cuyo banco provincial adeuda tanto al BCRA que seguramente es deudora neta de la Nación", remarcó Cavallo, enfurecido.

Hubo varios cruces con pirotecnia declarativa. Como sucede en este veranito con Chubut, Río Negro-Nación se llevó gran parte de la discusión pública de ese invierno de 1991. El Gobierno de Menem llegó a amenazar con una intervención federal y Cavallo se mostró dispuesto a saltear a la provincia para que la coparticipación federal llegara directamente a los municipios rionegrinos sin pasar por las arcas provinciales.

El gobernador llamó "tozudo" a Cavallo. Nación pidió el procesamiento de Massaccesi, que fue citado a indagatoria para fines de agosto de 1991. El Banco Central sacó del "clearing" al Banco provincial y dio el golpe que aceleró las negociaciones.

La resolución en la Corte Suprema

El 8 de julio de 1991, la Corte Suprema de Justicia ordenó embargar a la provincia de Río Negro hasta cubrir la suma de 16 millones de dólares. Para cumplir con el dictamen retuvieron fondos coparticipables provenientes de los impuestos y de las regalías petroleras que correspondían a la provincia.

"Ahora estoy dispuesto a negociar una salida honorable con las autoridades nacionales. Pero reconozco que llevo la desventaja. Si no hay arreglo, entonces racionalizaremos el banco de la provincia y hasta es posible que iniciemos su privatización previa recomposición de la cartera de morosos", señaló Massaccesi en ese momento a Clarín.

Tras la intervención de la Corte Suprema de Justicia y una oleada desfavorable, Massaccesi se reunió con Cavallo y finalmente ondeó la bandera blanca. Fue otro viernes, el 9 de agosto de 1991, poco más de un mes después del estallido del escándalo político.

Horacio Massaccesi finalmente cumplió la decisión de la Corte Suprema de Justicia, que retuvo para el Banco Central los fondos de la coparticipación de la provincia y las regalías petroleras hasta cubrir los 16,6 millones de dólares que el gobernador había incautado.

Cavallo destacó la importancia de que se hubiera alcanzado un convenio dentro de los mecanismos judiciales, eludiendo la intervención de la provincia, y destacó "que este -refiriéndose a los compromisos del gobernador- debió ser el camino a elegir originalmente por Río Negro".

Como parte del acuerdo, el Ministerio de Economía dispuso "ayudar a la provincia para que pueda afrontar el pago de los sueldos de julio". La imagen quedó plasmada cuando juntos se mostraron en un canal de televisión.

Dos días después del acuerdo se produjeron las elecciones a gobernador en Río Negro. Massaccesi obtuvo la reelección por un margen más amplio del esperado. Le ganó al peronismo por más de 20 puntos de diferencia y se impuso en todas las localidades de la provincia.

El triunfo lo catapultó dentro de la interna de la Unión Cívica Radical y encabezó la fórmula presidencial de la UCR en 1995, con el cordobés Antonio Hernández. La UCR quedó tercera detrás del 50% de Carlos Menem -logró la reelección- y el 29% de José Bordón en binomio con Carlos "Chacho" Álvarez.

"Falta política", la mirada de Massaccesi sobre el conflicto de Chubut

"El país se ha quedado sin política, no hay interlocución política desde hace un año, y se ha profundizado ahora", asegura Massaccesi, protagonista de un caso único en la discusión entre provincias y Nación.

"Sobran economistas y faltan políticos. Hay una cuestión recurrente, histórica: de un lado dicen que las provincias son las depredadoras de Nación y del otro lado, al revés. Todo es por una ausencia de un modelo de país y una ley de coparticipación que viene del gobierno (de facto) de (Juan Carlos) Onganía", afirma el ex senador y ex convencional constituyente de la reforma de 1994.

Y al referirse al conflicto en Chubut, resume: "En este marco, la crisis de Río Negro cobra carácter fundamental porque se resolvió con un acuerdo político". Una instancia a la que, tras el primer fallo de la Justicia y el anuncio de apelación de Nación, aún no llegó la puja actual entre Torres y Milei.

