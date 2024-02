El Gobierno de Javier Milei acusó al gobernador de Chubut de “extorsión”: “Proceda con su amenaza y hágase cargo de las consecuencias en la Justicia”

"Chubut tenía una deuda con la Nación, un préstamo que se garantiza con fondos coparticipables y se paga una cuota mensual. Este mes vencía una cuota de 13 mil millones y se la retuvo. El gobernador pidió una prórroga y no se la dio. No se retuvo nada ilegal", explicó el funcionario en diálogo con LN+, en referencia a una supuesta deuda contraída por el gobierno

"Torres no tiene por qué ponerle ningún plazo al gobierno nacional. Que haga lo que a él le parezca que tiene que hacer. No puede entrometerse con la actividad de productores privados ni contra el oleoducto que lleva el petróleo al puerto", agregó.

Con respecto al comunicado de los gobernadores de Juntos por el Cambio, que respaldaron a Torres, reflexionó: "Están equivocados, no han entendido la situación. El gobierno nacional no está haciendo nada que sea ilegal".

"Si a Milei le dijeron 'no le aprobamos la ley, las facultades delegadas, la desregulación hidrocarburífera y minera, la protección de las grandes inversiones'.... ¿Qué les dice Milei? 'Yo no les voy a dar más recursos de los que legalmente les corresponden'", agregó.

Además, sostuvo que la Rosada está "abierta al diálogo". "El Gobierno está cumpliendo la ley, no se ha alejado en nada de las normas vigentes. No quiere decir que no esté dispuesto a dialogar con gobernadores, pero dialogar implica dialogar sobre todo, no 'dennos la plata y arréglense ustedes'", aseveró.





"Lamento que estos episodios de la política interna nos corran de los eventos más trascendentes de Argentina", dijo con respecto a la visita del secretario de Estado de EE.UU., Anthony Blinken. "Me parece que es de un enorme valor simbólico. Es la persona que ejerce en la práctica el poder de Estados Unidos. Reconoció la tarea que Milei viene haciendo, no solo en la situación macroeconómica sino también en las posiciones internacionales de Milei".





"La visita de Blinken sella esa alianza entre EEUU y Argentina", añadió sobre ese tema. Y también evaluó la visita de la número 2 del FMI: "La visión de Gita Gopinath es muy positiva respecto a los avances de Argentina en este tiempo".