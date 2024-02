Javier Milei insistió con la dolarización y le respondió a Cristina Kirchner: “Los nuevos tiempos requieren de un poco de show”

Un día después de regresar de su gira que lo llevó por Israel, Italia y el Vaticano, Javier Milei habló y le contestó a Cristina Kirchner, quien este miércoles publicó un documento sobre la actualidad económica en el que trató al Presidente de "showman". "Los nuevos tiempos requieren de un poco de show", le respondió el mandatario. Y le dio en un punto la razón: que, como apuntó en su texto la expresidenta, mantiene en su agenda el plan de la dolarización de la economía y, en algunos aspectos, hasta lo ve "a tiro" de poder ser aplicado.





"Cristina ignora algunas cuestiones básicas de Economía. Por más que no le gusta, la inflación es un fenómeno monetario", rebatió Milei en el plano que es su especialidad. No obstante, no fue confrontativo con la referente kirchnerista.





"La carta de Cristina es intelectualmente honesta, pero adhiere a una cosa que es una porquería", sostuvo, aunque no se mostró ofendido por el mote de showman. "Es la opinión de ella, está bien, eso no me molesta", minimizó.





El Presidente argumentó que para "el kirchnerismo" y su máxima figura política "lo que genera la inflación es la falta de dólares". "Es de una precariedad conceptual grosera que la podría haber entendido en la década del 70, hoy ya no", chicaneó, en su rol de economista.





Para Milei "la gente sí lo está entendiendo" el programa económico. "Porque es la primera vez en la historia que alguien hizo campaña diciendo que iba a haber ajuste", apuntó.