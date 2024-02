La descomunal caja que manejó Grabois con aval K y de Alberto Fernández: US$ 244 millones en cuatro años

En 2020 tuvo recursos por $ 226 millones, que tomado a un dólar promedio de $ 70,59 según el Banco Nación, representaban US$ 3,2 millones. En 2021, año electoral, la cifra subió espectacularmente: a un dólar de $ 95,15, se le transfirieron $ 2.763 millones, que significaban US$ 29 millones.

En 2022, la cifra volvió a subir exponencialmente: a un dólar promedio de $ 131,89, se le giraron $ 11.258 millones, es decir, más de US$ 85,3 millones. En 2023, en tanto, a un dólar promedio de $ 295,2, se transfirieron al SISU $ 35.196 millones, que equivalieron a US$ 119,2 millones. El acumulado trepa hasta US$ 236,7 millones.

Transferencias discrecionales

Pero esos no fueron los únicos recursos que manejó Grabois o funcionarios leales a él. Durante todo el mandato de Alberto Fernández, un gran número de cooperativas recibió fondos de manera discrecionales. La mayoría reportaban a afiliaciones políticas puntuales y, en el caso del dirigente de la CTEP, una bajo su órbita fue la que más dinero recibió.

Se trata de la Asociación Civil El Amanecer de los Cartoneros, que solamente en el primer semestre de 2023 recibió $ 218.752.697, o US$ 1.032.272. En los años anteriores, había obtenido fondos similares: llevados a dólar fueron US$ 2.665.679 en 2020; US$ 1.714.893 en 2021 y US$ 1.853.956 en 2022. En global, fueron US$ 7.266.800 cobrados por la cooperativa en cuatro años. Faltan calcular los datos del segundo semestre del año pasado, pero se estima que se ubicaron en números similares.





Además, Grabois es parte de otras cooperativas y asociaciones que se nuclean en la denominada UTEP, y que lideran referentes históricos del sector de piqueteros como Emilio Pérsico, Fernando "Chino" Navarro y Esteban "Gringo" Castro. A través del Movimiento Evita, ellos fueron quienes controlaron la mayor parte de los planes sociales que se pagaron a beneficiarios del Potenciar Trabajo.





En el caso de Pérsico, con una controversia incluida: era al mismo tiempo el secretario de Economía Social, es decir, quien giraba esos fondos al movimiento social que él mismo encabeza.