Otro revés judicial para Gatti: La Justicia le negó nuevamente una 'probation' e irá a Juicio por tenencia y distribución de imágenes de abuso sexual infantil

La defensa de Emiliano Gatti sufrió otro revés judicial esta mañana cuando nuevamente les rechazaron la posibilidad de acceder a una suspensión de juicio a prueba o también llamada probation. En tanto la oficina judicial ya fijó la fecha para el juicio contra el periodista de Roca quien está acusado de tenencia y distribución de imágenes de abuso sexual infantil.





Esta mañana se realizó la audiencia de revisión solicitada por la defensa. Esta vez fue el abogado Joaquín Hertzriken Catena quien participó de la audiencia en representación de Gatti. Y volvió a plantear la posibilidad de que su cliente acceda a este beneficio de manera tal de evitar el juicio que comenzará en mayo.





La diligencia fue encabezada por el juez Gastón Martín quien también rechazó la propuesta del abogado tal como ya lo había expresado su colega el juez Fernando Sánchez Freytes en una audiencia realizada el año pasado. La medida también fue descartada desde el Ministerio Público Fiscal (MPF).





«Es una salida alternativa del proceso, en vez de ir a juicio se suspende la persecución penal y se imponen ciertas reglas de conducta. Se otorga una reparación integral del perjuicio ocasionado y si cumple con las reglas de conducta se extingue la acción penal. Entendíamos que era un caso que podía ser factible«, explicó el abogado.





Finalmente el juez no hizo lugar al planteo por lo que el proceso -de no mediar ninguna otra diligencia- se encamina a juicio , según adelantó el propio abogado quien aseguró que todavía no tienen definido si apelarán o no la decisión que definió el juez Martín esta mañana.





«Hoy salió esta medida todavía no me senté a hablar con el imputado. Es algo a evaluar y no lo podemos contestar en este momento», sostuvo el letrado.





Cuándo será el juicio





De no mediar otra instancia de revisión, el juicio contra el periodista de Roca será los días 15, 16, 17 y 21 de mayo según la agenda de la Oficina Judicial. Las cuatro jornadas serán de 9 a 14:30 y el tribunal estará integrado por los jueces Luciano Garrido, Verónica Rodríguez y Emilio Stadler.





La calificación legal que recayó sobre el periodista es: «Tenencia de imágenes de abuso sexual infantil en concurso ideal con distribución de imágenes de abuso sexual infantil, en concurso real con tenencia de imágenes de abuso sexual infantil con fines inequívocos de distribución; reiterados en 50 hechos, en todos los casos agravadas por la edad de las víctimas (menores de 13 años)».





INFOALLEN – noticias@infoallen.com.ar