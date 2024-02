Rodrigo De Loredo hablaba de la sesión por la Ley Ómnibus, se largó a llorar: “Me siento un ingenuo”

Fue en la puerta del palacio legislativo que el diputado y jefe de bloque de la UCR se paró frente a los cronistas que hacen guardia en el lugar y expresó sus sensaciones, entre la tristeza y la indignación.

"Por ahí me siento un ingenuo, porque la verdad... nosotros somos reformistas. Entonces, eso significa que la reforma sucede cuando uno la va construyendo, pero vienen los fundamentalistas de siempre que nos hunden como país y empieza todo de cero", dijo De Loredo entre lágrimas y con la voz entrecortada.

Luego, el radical -que fue de los que no llegó a poner ningún voto negativo en la norma- afirmó que no sabe cómo "se imagina" el después y afirmó que su espacio siempre va a proponer que "se labure".





El jefe de la bancada de la UCR aseguró que el diálogo con el Gobierno está roto, por lo que se dificulta continuar con el tratamiento del proyecto. "Es muy difícil que se generen los consensos. Las reformas necesitan diálogo, una suerte de confianza. Eso se rompe", dijo.





"Estoy triste, frustrado. Trabajamos mucho para que salga un texto que le sirva a los argentinos", se confesó el diputado cordobés.





Luego trató de explicar lo sucedido en la fallida sesión. "Hay que lograr que las cosas pasen, para lo cual necesitás orden y gestión y la verdad que el desorden es total", manifestó en alusión al oficialismo. "La lógica del todo o nada sirve para las elecciones. Garpa, toca la fibra, entra en un tuit, pero no hace que las cosas sucedan", añadió.





Rodrigo De Loredo, duro con Javier Milei: "Me tiene sin cuidado cualquiera de los disparates que diga"

También aseguró que le recomendó al Presidente no confiar en los gobernadores peronistas. "Por varios, en particular [Martín] Llaryora", dijo, con quien mantiene una rivalidad en la provincia de Córdoba. No obstante, sostuvo que "la principal responsabilidad es del Gobierno".





Sin embargo, al hablar de los dichos del Presidente, quien armó una lista de "traidores", el radical afirmó: "Hace tiempo me tiene sin cuidado cualquiera de los disparates que diga Javier Milei, que no me guarda ningún respeto".