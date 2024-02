Tras la caída de la Ley Ómnibus, la Coalición Cívica avanza con un proyecto para cambiar la fórmula jubilatoria

La alternativa de aplicar la fórmula actual hasta marzo y luego comenzar a actualizar en base al IPC fue considerada “superadora”. No obstante, el empalme entre los dos sistemas dejaría afuera la actualización de enero, que terminará con una inflación de aproximadamente 20%. Por eso, la oposición reclamó hasta último minuto algún tipo de mejora para que los jubilados no pierdan más poder adquisitivo.





Tras la aprobación en general de la Ley Ómnibus, la Coalición Cívica planeaba con reintroducir el tema, incluso a pesar de que el ministro de Economía Luis “Toto” Caputo había anunciado que se retiraba del debate todo el paquete fiscal, que además de las jubilaciones incluía la suba de retenciones, el blanqueo y la moratoria.





Según pudo conocerse, la iniciativa de la Coalición Cívica cuenta con el visto bueno del resto del bloque Hacemos Coalición Federal, que conduce Miguel Ángel Pichetto. A su vez, hay puntos en común con la UCR. “Compartimos el concepto, que los jubilados no pierdan contra la inflación, y que en el empalme entre fórmulas no se le quite a los jubilados ningún mes”, reconocieron desde la bancada que conduce Rodrigo de Loredo.





“Lo hemos hablado con el radicalismo, no lo llegamos a terminar de acordar formalmente pero las posiciones están cerca”, señalaron.