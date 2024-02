Victoria Villarruel consiguió renovar las autoridades del Senado y se cruzó con una kirchnerista por Malvinas: “No haga politiquería barata”

Agustín Giustinian fue ratificado como secretario Parlamentario y María Laura Izzo, seguirá como secretaria administrativa. La radical Dolores Martínez continuará como prosecretaria Parlamentaria, según lo votado por unanimidad por el cuerpo.

La novedad fue la designación como vicepresidenta de la neuquina Silvia Sapag, quien fue marginada de la Bicameral de DNU por decisión de la vicepresidenta que otorgó sólo 3 lugares al kirchnerismo. La vicepresidencia había quedado vacante en diciembre cuando el bloque K rechazó la forma en que se habían distribuidos los cargos.

En la sesión de este viernes, Villarruel pudo contener la ansiedad del kirchnerismo que tuvo que esperar que primero se votaran autoridades antes de pasar a las cuestiones de privilegio.

En esa instancia, la lista arrancó con la senadora Florencia López, quien presentó una cuestión de privilegio contra la vicepresidenta por no haber convocado la sesión pedida por el bloque de Unión por la Patria para que se trate en el recinto el DNU 70/2023. En este contexto, la legisladora acusó a Villarruel de haberse "transformado en una máquina de impedir".

Asimismo, la riojana también quiso atacar la estrategia del oficialismo que pretende que la bicameral de DNU trate primero los decretos que quedaron pendientes del gobierno de Alberto Fernández antes del firmado por Milei. Según afirmó los decretos de los gobiernos anteriores "se agotaron en sí mismo".

Desde el oficialismo anticiparon que la comisión será convocada para el próximo jueves, aún no está definida la hora, y la intención de Juan Carlos Pagotto, titular de la bicameral es que los autores del DNU sean los primeros en brindar testimonio ante la comisión que integran 8 senadores y 8 diputados, no descartando que uno de los invitados sea Federico Sturzenegger, señalado como uno de los creadores.

Fuerte cruce entre Villarruel y una senadora K por Malvinas





Pero en la sesión de este viernes hubo algunos cruces y momentos de máxima tensión. Por ejemplo cuando la fueguina Eugenia Duré presentó una cuestión de privilegio contra Milei, Villarruel y la ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, por la reciente visita a las Islas Malvinas del canciller británico David Cameron.





En su crítica, la senadora de Unión por la Patria le preguntó a la vicepresidenta "si se saltearon la Constitución nacional o están haciendo como con el DNU y van a desregular Malvinas para entregarsela directamente a los ingleses porque estuvo el señor Cameron aquí y no hubo ninguna declaración de rechazo del Gobierno nacional, de su parte, ni de la cancillería".





Villarruel salió rápido a responderle y le reclamó a la senadora que cuando se refiera a la causa Malvinas "tenga el respeto para no usarla para politiqueria barata". "Soy hija de un veterano de guerra y Malvinas no es un tema de campaña, es mi casa desde el '82, mi padre dio la vida, ofreció su cuerpo, para que este país sostuviera el reclamo de soberanía".





En su exposición, Duré hizo una mención al radical Pablo Blanco porque presuntamente había esbozado una sonrisa cuando hablaba de Malvinas. El senador lo negó y recordó que su gobierno, en referencia a Alberto Fernández, permitió y autorizó que una compañía inglesa instalara un radar "en el medio de Tierra del Fuego". "Acá nadie se está riendo, el Gobierno permitió un radar que está funcionando", aviso el fueguino.





La embestida kirchnerista siguió con el ultra K Oscar Parrilli, quien cargó contra Federico Sturzenegger al calificarlo como "un flor de hija de buena madre" por ser el autor del DNU 70/2023. "Es un cobarde, no da la cara, los utiliza a ustedes, a los diputados y senadores, por las medidas perversas que se están aplicando", agregó en otra de las cuestiones de privilegio que se presentaron desde la oposición.





Un senador dijo que Milei es "el nuevo Calígula"





Otro de los momentos tensos de la sesión se vivió con la intervención del chaqueño Antonio Rodas, quien cargó duro contra el Javier Milei por las fuertes críticas que lanzó contra el Congreso, al que describió como "un nido de ratas".





Rodas no dudó en llamar al Presidente como "el nuevo Calígula, el emperador sin corona". Pero en su ofensiva, el legislador hizo una mención a Conan, el primer perro de Milei que falleció en 2017. "Falta que lo nombre a Conan, lo traiga al Senado de la Nación y lo quiera erigir como una autoridad cuando todos sabemos que no corresponde", dijo.





El senador no terminó ahí ya para completarla agregó: "Y no faltaría también que pretenda casarse con su hermana como hizo Calígula". La mención obligó a la intervención de Villarruel, quien pidió que se mantenga el respeto.





"El respeto lo mantengo mientras mantenga el respeto sobre los senadores que representan al pueblo argentino. Este emperador pretende gobernar sin corona, pretende gobernar dictatorialmente, desconociendo las atribuciones que tienen el Senado y la Cámara de Diputados", devolvió.





Ya en cierre de la sesión, José Mayans presentó su evaluación del alcance del mega DNU, que según su interpretación es clausurar la acción del Parlamento. "Si la intención es cerrar el Congreso es como un golpe de Estado, esa es la valuación del DNU".





Y, luego, se refirió a las críticas del Presidente. "Los insultos de Milei ni me van, ni me vienen, porque es una persona que tiene problemas mentales, sinceramente". Al respecto, el presidente del bloque de Unión por la Patria hizo referencia a la designación de Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad. "No puede decir a una persona hija de mil que pusiste bombas en los jardines y designarla ministra de Seguridad. Después tomandonos el pelo a todos y decirle: 'Mi montonerita querida'".





Picante cruce entre Villarruel y Mayans por un busto de Néstor Kirchner