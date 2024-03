El encuentro secreto Milei-Macri, la ley combi y la teoría que tiene Sturzenegger

Hubo una reunión secreta y personal entre Javier Milei y Mauricio Macri. Ambos se vieron cara a cara y a solas y los dos se juraron absoluto hermetismo sobre el encuentro. Clarín confirmó que los dos se vieron en los últimos días y que el diálogo fue profundo y sincero. Macri expuso sus serios interrogantes sobre la gestión oficial y el Presidente insistió en el armado de un movimiento político nuevo entre el PRO y La Libertad Avanza.





Macei evitó hablar de nombres – le tiene tirria a Nicolás Posse– y también se cuidó de promocionar candidatos para los ministerios en capilla. Milei se apasionó al detallar su visión – muy optimista – de la evolución económica. Habría dicho: “En la primavera será otro país”.





Pero no pudo contener su fastidio contra “el nido de ratas” de la política. Habló de los “traidores” y prometió torcerles el brazo. Macri le sugirió prudencia en sus exabruptos públicos y le aclaró que comparte en su totalidad la propuesta de Milei. Admira la decisión, que Mauricio no tuvo en su gobierno. Pero se sinceró: le dijo que, a veces, se siente “boludeado” por varios ministros. Milei comparte el secreto del encuentro con Karina y Santiago Caputo.





Un ministro tenía la versión y lo consultó: Milei evitó negarla y no le respondió. Macri solo habló con su núcleo duro. Así les confió: “Tuvimos una muy buena reunión con Javier”. Ambos quedaron en volver a encontrarse. Se utilizaría la misma fórmula: absoluto secreto.





Sería después de que Macri retome la conducción del PRO. Mauricio anticipó: “La próxima reunión será crucial. Vamos a definir cómo iniciamos un mayor trabajo político en conjunto”. Ambos pactaron algo clave: esa coordinación entre Macri y Milei no incluirá, por ahora, un co-gobierno.





Macri le aclaró a sus íntimos: “Vamos a una cooperación, pero lejos del cogobierno”. Milei no está dispuesto a ceder ministerios. No quiere verse en el paupérrimo espejo de Alberto. La “cuestión Patricia” sobrevoló la conversación. Milei pondera su determinación, pero conoce que Bullrich está a los tiros con Mauricio.





La ministra de Seguridad juega fuerte y desafía el poder de Mauricio. Actúa sin culpa y le reprocha a Macri: “Qué me venís a reprochar, si vos me hiciste perder la elección”. El PRO es un hervidero. La designación de autoridades está cerrada, pero Milei le exige a Macri que Bullrich quede bien parada. Patricia acelera y milita a cara descubierta la idea de fondo, su plan secreto, del Presidente: que, al final, el PRO se fusione con La Libertad Avanza y que ese nuevo movimiento político lo lidere Milei.





La crisis de Chubut puso todo al rojo vivo. Mauricio buscó una solución que fracasó y Patricia bombardeó a Ignacio Torres: “Sos un irresponsable, querés hacer Cataluña”. La intención de cortar el suministro cayó como una bomba entre los petroleros. Actuaron rápido para obturar la iniciativa de Chubut y evitar que se sume Neuquén.





Miguel Galuccio habría estado activo para evitar que se extienda el conflicto a Vaca Muerta. El “capo” de Vista tuvo el apoyo de Marcelo Mindlin y Paolo Rocca. Ambos también hablaron directo con Rolando Figueroa y poco tiempo después el sindicalista petrolero Marcelo Rucci afirmó: “Neuquén no va a adherir a la amenaza de Chubut”.





Milei esta eufórico e insiste que las cosas están marchando muy bien. Lo ratificó en la reunión con sus legisladores. El Presidente admitió que el otoño viene bravo: “Marzo y abril serán los peores meses”. Oscar Zago le preguntó: “Javier, ¿qué dicen tus encuestas?”. Milei, exultante, dijo: “Nosotros no hacemos encuestas. Pero huelo el aguante social de la gente”.





Milei expondrá hoy eso en el Parlamento. Ayer se encerró solo en Olivos para ultimar detalles de su texto. La exposición se divide en tres capítulos: herencia y corrupción; lo hecho hasta ahora y la propuesta para los próximos meses. En este último tramo iría contra la casta, los traidores, y acusará a los que no quieren el cambio.





Santiago Caputo le sugirió ir a fondo contra el “nido de ratas”, porque eso “garpa” en las redes. Guillermo Francos le sugirió moderación: que siga su escalada, pero en forma institucional y no personal. Cristian Ritondo – en el almuerzo del martes- le advirtió el clima que hay en Diputados. Y transmitió este mensaje: “Las cosas están caldeadas, si sos ofensivo, ojo que te podés quedar solo en el recinto”. Todos están en alerta y se conoce que un ofensivo discurso va acelerar una decisión: ya hay 45 senadores para bochar el DNU y dejar legalmente desnudo a Milei. El Presidente contraataca. En Olivos se envalentona: “Los tengo agarrados de las pelotas”.





Federico Sturzenegger tiene una simbiosis con Milei. Hace una semana expuso en un seminario internacional de la Universidad de San Andrés. Había economistas del exterior y Sturzenegger se sinceró en su charla académica. El asesor estrella insistió en que era imposible negociar con gobernadores, carteles, sindicatos y políticos porque serán “las víctimas” de las reformas que propicia Milei.





Sturzenegger puso como ejemplo una negociación que Mauricio Macri – en su gobierno – tuvo con los sindicalistas por el PAMI. “Arreglaron lo suyo. Pero no se pudo hacer nada, porque ellos no quieren cambiar el curro”. Los intelectuales del coloquio le plantearon si era posible gobernar confrontando y sin consenso. Sturzenegger expresó que había experiencias internacionales y mencionó al Perú de Fujimori. Fue premonitorio. Ayer, Milei lo dijo al Financial Times: “No necesito al Congreso para salvar la economía”.





La cuestión preanuncia tensión para esta noche. La idea de Milei es decir que va avanzar con o sin aval del Parlamento. Ocurre cuando increíblemente dos ministros – Franco y Toto Caputo, más Santiago Caputo– hacen negociaciones subterráneas para reflotar partes de la vetusta Ley Ómnibus. El trío habría adelantado a la oposición dialoguista que buscarán aprobar “leyes Combi”: por separado la reforma laboral, ajuste fiscal y régimen petrolero.





Ayer, Transener y Transba – las transportadoras eléctricas - encendieron un alerta financiero. En un “memo” interno, Pablo Tarca, el director general, comunicó que no recibe fondos del Tesoro y que por eso las firmas entraron en alerta máxima. “Toto” no gira el dinero para conseguir ficticios logros fiscales. En ese texto, las dos compañías anunciaron estar al borde del abismo. Ya Transener y Transba tomaron medidas drásticas: ayer pagaron solo el 50 % de los sueldos y alertan porque está en rojo el suministro eléctrico.