La respuesta del Gobierno a Axel Kicillof por el destino de los impuestos: “¿Cuánta gente está dispuesta a pagar el programa 'Haceme Tuyo'?”

Ahora, el vocero eligió ejemplificar con el programa para responderle al gobernador sobre lo que consideró gastos "excesivos" por parte de la gestión bonaerense, en medio de la crisis económica.

Días atrás, luego de que José Luis Espert llamara a una rebelión fiscal en la provincia de Buenos Aires, el presidente Milei volvió a apoyar la iniciativa y aseguró que el gobernador Kicillof, "viola la propiedad privada" con la suba de impuestos.

"No soy abogado, no sé dentro de qué figura se encuadra pero no pasó nunca. Lo que sí queda claro es que el que juró cumplir la Constitución no lo está haciendo", afirmó.





Así respondió al jefe de Estado y calificó de "gravísimo" su llamado a incumplir con la Ley impositiva de la provincia de Buenos Aires, con la que dijo se pagan los salarios de 100.000 policías, 25.000 trabajadores de la salud, 300.000 maestros y profesores, 80.000 auxiliares de escuelas, entre otros.





Sin embargo, Adorni sostuvo que el gobernador Kicillof "se desentiende del despilfarro público" en su gestión.