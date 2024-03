Oscar 2024: 10 sorpresas, curiosidades y decepciones que dejó la ceremonia

Oppenheimer ganó, lo mismo que Emma Stone, Cillian Murphy, Christopher Nolan y Robert Downey Jr. Pero la ceremonia del Oscar de anoche dejó bastante tela para cortar y mucho para contar.



A diferencia de otras ediciones recientes, las diez películas nominadas al Oscar se ganaron con justicia sus candidaturas. Ya veremos que de las 10, hubo 3 que quedaron con las manos vacías, pero las otras 7 ganaron un total de 17 rubros sobre 18 posibles (los premios son 23, pero dos son documentales, otros dos son cortometrajes y está filme de animación, que no suele ser candidato a mejor película).

El reparto fue el siguiente: Oppenheimer, 7 premios (película, dirección, actor protagónico para Cillian Murphy, actor de reparto para Robert Downey Jr., la música, la dirección de fotografía y la edición); Pobres criaturas, 4 (actriz protagónica para Emma Stone, diseño de vestuario, de producción, y maquillaje y peluquería), Zona de interés, 2 (filme internacional y sonido), y Barbie (canción), American Fiction (guion adaptado), Anatomía de una caída (guion original) y Los que se quedan (actriz de reparto para Da’Vine Joy Randolph), con uno.

En el único rubro donde no ganó una película candidata fue efectos visuales, donde lo hizo la japonesa Godzilla Minus One.

A continuación, 10 curiosidades, entre sorpresas y alguna que otra decepción que analizamos tras la ceremonia.

A Scorsese no lo quieren

Los asesinos de la luna tenía 10 nominaciones al Oscar y se retiró con las manos vacías. En los pronósticos, sabiendo el maltrato que le dan al director de Taxi Driver cuando llegan las votaciones finales, podía ganar una estatuilla: actriz protagónica, para Lily Gladstone, que si lo hacía se convertía en la primera actriz indígena en lograrlo.

No pasó.

Scorsese ya se retiró zapatero con otras dos películas con 10 nominaciones (Pandillas de Nueva York y El irlandés), quedo a una nominación de empatarle a El color púrpura y Momento de decisión, que tuvieron 11 candidaturas y cero reconocimiento), pero tampoco ganó nada con El lobo de Wall Street (5 candidaturas) y la mismísima Taxi Driver (4 nominaciones). Scorsese sí ganó el Oscar por Los infiltrados.

Bradley Cooper, otro al que odian

El actor, guionista, productor de Maestro (competía anoche en esos tres rubros, y es a la vez su director), ya alcanzó la docena de candidaturas sin obtener ni un solo reconocimiento. Algunas nominaciones fueron por su actuación (5), pero otras como productor -de Joker, por ejemplo- o guionista. Maestro aspiraba a 7 estatuillas y no ganó nada: maquillaje parecía la posibilidad más seria.

La otra película candidata que tampoco obtuvo un premio fue Vidas pasadas, cuya directora Celine Song había sido nominada al mejor guion original.

La decepción de “Barbie”

Había llegado a la ceremonia del Dolby Theatre con sus 8 nominaciones y resultó vencedora solamente en canción original por What Was I Made For?, por la que Billie Eilish y su hermano Finneas O’Connor ganaron su segundo Oscar en tres años y la cantante se convirtió en la persona más joven (tiene 22 años) en ganar 2 Oscar.

Luego de backlash en las nominaciones (ni Greta Gerwig, su directora, ni Margot Robbie, su protagonista, alcanzaron una nominación), la pelea por el Oscar a mejor guion adaptado parecía una posibilidad. Muchos opinan que el guion de Barbie no podía competir en adaptación, ya que no se basa en un libro o historieta, sino en unos juguetes.

Bueno, ganó mejor canción -Eilish venia arrasando en todas las premiaciones, Grammy incluido- y nada más.

Quince esperanzas y ni una sola palmadita

El caso de Diane Warren es peor que el de Bradley Cooper. Este año obtuvo su 15° nominación a la mejor canción original, siendo candidata en 9 de los últimos 10 años. Tiene un Oscar honorario, pero no lo ganó compitiendo. John Williams tampoco ganó anoche por la música de Indiana Jones y el dial del destino. Con sus 54 nominaciones (y 5 premios) es la persona viva que más veces fue candidato a este galardón, y la segunda con más nominaciones en la historia de la Academia, ya que solo le gana Walt Disney, que tuvo 59 candidaturas.

El desnudo de John Cena y otro que hizo historia

No fue la primera vez que un hombre desnudo se paseó por el escenario durante una ceremonia del Oscar.

No.

Ese año no hubo bofetada, tampoco un papelón como el de La La Land y Luz de luna, pero hubo un momento que, probablemente quede en la memoria de los espectadores por mucho tiempo.

John Cena, ex físicoculturista y ahora actor (de El pacificador, entre otras) apareció desnudo, con algo mínimo tapando sus partes íntimas, para anunciar el premio... al mejor diseño de vestuario. Tuvo un diálogo con Jimmy Kimmel y tuvo que taparse como pudo cuando hubo que anunciar el ganador.

La vez anterior fue hace exactamente medio siglo: en 1974 David Niven iba a presentar a Elizabeth Taylor cuando Robert Opel, que se había hecho pasar por periodista, subió, desnudo, al escenario. Es verdad aunque usted no lo crea.

La fiesta de Barbie la hizo Ryan Gosling

Se sabía que no contaba con chances, aunque en las apuestas iba segundo, detrás de Billie Eilish, pero el momento en el que Ryan Gosling cantó I’m Just Ken, fue otro imán de una ceremonia opaca.

Comenzó cantando sentado en su butaca, detrás de Margot Robbie. Luego subió al escenario y lo acompañaron los otros Ken de la película. ¿Más? El guitarrista que lo acompañó en escena fue Slash, de Guns’N Roses.

Premio a los independientes

Ya es como un clásico: las películas independientes que gustan a los académicos, pero no tanto como para premiarlas como tal, terminan ganando guion original, o adaptado o hasta película internacional. La única gran excepción es Parásitos, de Bong Joon-Ho, que ganó película dirección, guion original y película internacional.

¿Qué cuernos hizo Al Pacino?

La presentación de Al Pacino del premio más importante de la noche será recordada por su brevedad. Acompañado por la música de El Padrino, salió al escenario y en segundos, sin mencionar a los 10 nominados, simplemente abrió el sobre y dijo "Oppenheimer".

¿A los 83 años se olvidó de que tenía que mencionar a las 10 películas? ¿Nos perdimos algún clip con las nominadas? ¿Qué le pasa a Al?

Anuncio de embarazo y caída

La actriz y cantante Vanessa Hudgens, surgida de High School Musical, llegó a la ceremonia con un vestido negro y toda su pancita de embarazada, dando así a conocer la feliz novedad. No tan bien la pasó Liza Koshy, que resbaló e la alfombra roja y terminó acostada en suelo con su vestido rojo shock.

Los japoneses que le ganaron a Spider-Man y a Hollywood

Nadie lo esperaba, aunque Hayao Miyazaki (83) siempre es candidato, pero la japonesa El niño y la garza ganó como mejor película de animación, un premio que parecía destinado a Spider-Man: A través del Spider-Verse, más revolucionaria en cuanto a su animación. El otro filme japonés victorioso marcó un récord: Godzilla Minus One ganó efectos visuales, y es la primera vez que una producción japonesa obtiene ese galardón en la historia.





