Paro del 9 de mayo de la CGT: el Gobierno de Milei anunció que les descontará el día a los empleados estatales que adhieran

"Mañana paran los fundamentalistas del atraso que cargan sobre las espaldas de los trabajadores. Sólo van a ganarse el desprecio de los que quieren ir a trabajar", agregó el portavoz, quien remarcó en varias oportunidades que la medida de fuerza impulsada por al CGT impactará en más de 6 millones de trabajadores.





Uno de los puntos conflictivos radica en si también serán sancionados aquellos empleados estatales que no se presenten a trabajar por no tener transporte disponible, ya que el paro afectará los servicios de trenes, colectivos y subte. Adorni respondió: "Vamos a descontar a quienes interpretemos que fue por parar y no porque tengan imposibilidad de ir a trabajar, porque todos vamos a tener alguna dificultad".





"Nuestro gobierno tuvo dos paros generales, dos paros colectivos, dos paros docentes, un paro de trenes, un paro de aeronáuticos y más de 100 marchas e intentos de piquetes. En cuatro años de Gobierno de Alberto Fernández, tuvo cero paros. Desde 1983, el 64% de las 44 medidas de fuerza convocadas por la CGT fueron contra gobiernos no peronistas", agregó.