Baja en el Ministerio de Economía: renunció Joaquín Cottani, el número dos de Luis Caputo y hombre de confianza de Domingo Cavallo

Las molestias de Cottani llevan más de un mes. El 15 de mayo a la noche, el virtual viceministro de Caputo ya evaluaba su futuro en el Ministerio. En ese momento, acumulaba molestias por los fuertes choques del presidente Javier Milei con su mentor, el ex ministro Domingo Cavallo.

Formado en Economía en la Universidad Nacional de Córdoba, Cottani estudió en la Universidad de Yale, donde obtuvo un máster, un doctorado y un posdoctorado. Desde 1991, ocupó el cargo de subsecretario de Financiamiento, durante la gestión de Domingo Cavallo en la presidencia de Carlos Menem.

Trabajó en Lehman Brothers, Citi Bank y el Banco Mundial. Fue jefe para América Latina de S&P Global Ratings, miembro líder de LatAm Credit y director de LEGC Corporation. También fue consultor en Economía en la Universidad de Boston.

En noviembre del año pasado, antes de asumir como ministro de Economía, Luis Caputo le dio una cálida bienvenida al Gobierno desde las redes sociales. "Bienvenido Joaquín Cottani al equipo! Excelente economista, gran persona, y uno de los artífices silenciosos de los mejores momentos de la década del 90", posteó Caputo, que ahora tiene otra baja en su equipo.

Cottani es una estrella de Wall Street. Estuvo en el equipo de Cavallo y colaboró con Mauricio Macri. "Los lobos de Manhattan decían que Cottani estaba armando un verdadero plan de estabilización, para aplicar después del ajustazo de Caputo", publicó hace un mes Marcelo Bonelli en Clarín.

Quien es el economista chileno que suena como reemplazante





El economista chileno José Luis Daza, ya trabajó ya con Caputo en JPMorgan y en Deutsche Bank y fue asesor del ultraderechista excandidato presidencial José Antonio Kast. Incluso sonó como virtual ministro de Economía chileno, si Kast le ganaba el balotaje a Gabriel Boric.





Esta misma semana, Daza felicitó a Caputo por la inflación. "Felicitaciones al equipo liderado por Luis Caputo. Vale la pena preguntarse: ¿Porqué mayor parte de economistas profesionales no entendió el programa de estabilización? Ni los instrumentos ni los resultados que alcanzaría. Todos podemos aprender", posteó el economista chileno.





"A lo largo de mi carrera profesional, en la que me ha tocado ver programas de ajuste en todo el mundo, en Asia, Corea e Indonesia, en la crisis asiática, en Rusia y en América Latina, no me ha tocado ver en democracia un presidente que hace su carrera política y una campaña diciendo que el problema central es el exceso de gasto público y que lo vamos a bajar. Esto es único", remarcó José Luis Daza en una entrevista que concedió al diario La Nación cuando Milei llevaba una semana como presidente.





