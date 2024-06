Con el 11 casi confirmado, la Selección arranca el sueño de otra Copa América

En el aire de Atlanta se respira Mundial. Hoy comienza la Copa América, el legendario torneo continental, pero hay ilusión de algo más grande. Porque la Scaloneta, esa que dio la vuelta en el Maracaná, en Londres y en Lusail, genera algo distinto. Hay cosas que la razón nunca entenderá y, más allá del obvio triunfalismo que dan tres campeonatos en 18 meses, la química entre este grupo y la gente es total. Porque que los amen los argentinos es totalmente lógico; ellos hicieron conocer a más de tres generaciones lo que se siente ser campeón, cuando se rompió la sequía de 28 años. Pero que todos quieran otra vez que salgan campeones no se explica solo en el reduccionismo de que tenes al mejor jugador del mundo desde hace 15 años. Lo que transmite Lionel Messi ya quedó claro en Qatar: el planeta lo quería ver campeón, pero eso ya se dio y ese aura sigue ahí, paseándose ahora por las calles de cada estado donde se jugará la Copa. Y, obvio que tiene que ver con el fenómeno global que es Messi, pero también está Di María, que se despedirá de la Selección cuando el campeonato llegue a su fin y después el Dibu, De Paul, Julián, Lautaro, Otamendi, el Cuti y todos.

Ahora el bi, después se verá

"El balance, más allá de los títulos, es que hemos disfrutado un montón. Es un placer verlos entrenar, cómo se brindan. No me genera preocupación (contesta sobre el último torneo de Angelito y la chance de que Messi juegue o no el Mundial 2026), digo que no tiene sentido estar pensando en cuándo no estén. Disfrutémoslos ahora. Luego veremos más adelante", le contesta Lionel Scaloni a Olé, en la sala de conferencia del imponente Mercedes Benz Stadium donde la Selección dará el puntapié inicial del torneo ante Canadá. La bajada de línea del cuerpo técnico a la que adhieren los jugadores es pensar en el hoy, no pensar más allá. Por lo nostálgico y también porque el que no está mil puntos, se queda afuera.





La Scaloneta arranca con el objetivo del bi, pero vísteme despacio que estoy apurado. Partido a partido es el lema puertas adentro para que no se repita la historia de Arabia Saudita. Otra vez como en Qatar será local en todos lados y hoy se esperan más de 40.000 argentinos en el estadio (con capacidad de 71.000 personas y con entradas agotadas) donde juega de local Thiago Almada con el Atlanta United. Aliento y cariño no faltará. Y lo que deberá sobrar es paciencia: el que piense que esto será un trámite, está mirando el torneo equivocado. "Todos le van a querer ganar al campeón", repitieron a coro los jugadores. Lo saben. Son el rival a vencer y para seguir escribiendo la historia habrá que estar fuertes.





Los dos amistosos (Ecuador 1-0 y Guatemala 4-1) y los casi 15 entrenamientos sirvieron para recuperar lesionados, para nivelar cargas y para dejar en claro la premisa de este ciclo: juega el que está mejor. Por eso, en este arranque, el técnico sorprende con Licha Martínez como titular porque lo ve mejor que a Otamendi, le da titularidad a Leandro Paredes por encima de Enzo, quien aún no está en plenitud, y estará la duda del centrodelantero hasta la hora del partido, aunque por ahora Julián le saca una pequeña ventaja a Lautaro. Y eso tiene que ver con que la idea del DT es que en su última Copa América juntos, en el debut comiencen los dos jugadores que venden tickets por sí solos: Leo y Fideo.

Se termina la espera. Arranca un nuevo sueño. Argentina quiere repetir como en 1991 y en 1993, la última vez que logró el bicampeonato. Y dar la vuelta olímpica para quedar como el más ganador de América, para superar a Uruguay, para desempatar el 15 a 15.





El once que planea Scaloni para el debut





La Selección tuvo su último entrenamiento el miércoles por la tarde en la Universidad de Kennesaw State. Bajo un intenso calor, el plantel realizó ejercicios de pelota parada comandados por Walter Samuel y luego trabajos tácticos supervisados por Lionel Scaloni. Y sobre el final, algunos jugadores se quedaron practicando tiros de media distancia.





Scaloni aún no les confirmó el equipo a los jugadores, pero en principio quedan resolver algunos puestos específicos, aunque ya hay una tendencia: Julián le ganaría la pulseada a Lautaro, Alexis jugaría de volante por la izquierda relegando a Lo Celso y Enzo, y Di María iría de entrada, más allá de que en algún momento de la semana ensayó en ese puesto con otro volante y con Nico González.





El 11 para el debut: Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cuti Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez o Lautaro Martínez y Ángel Di María.