El Papa actúa como el jefe del peronismo y Lousteau como si no fuera jefe del radicalismo

Francisco volvió a ser Bergoglio: se sacó una foto con sindicalistas contra la privatización de Aerolíneas, y recibió, no una, sino dos veces, a Kicillof. Milei repuntó con una buena semana luego de un par tormentosas.

Así como te digo una cosa, te digo la otra. Milei venía de un par de semanas tormentosas. En sencillo: malas. Renuncia del amigo y de pronto enemigo jefe de ministros Posse, los líos de la amiga y ministra Pettovello con los alimentos varados para denuncia y solaz de Grabois, y último, pero para nada lo último, la inaudita pero no sorprendente varadura de la ley Bases, ex Omnibus, encallamiento entusiastamente fogoneado por el peronismo, la izquierda y hasta supuestos aliados. Aliados en el momento de las elecciones, por supuesto.





Medio año de gobierno y ninguna ley. Los milagros serían para el Papa, se podría decir. Pero Milei tuvo el suyo ¿o no fue ningún milagro sino el resultado de que esta vez negoció como debía? En febrero había sido al revés. Amenazó comerse los chicos crudos, no pudo y abandonó la cancha en medio del partido. Le habían aprobado la mitad de los seiscientos y pico de artículos que mandó, pero le querían bajar más y se enojó y pateó el tablero. “Para sacar una ley mala, prefiero que no salga”, alardeó.





Milei tiene ahora su recortada ley, aunque no todavía porque falta el paso de la revisión en Diputados. Le salió bastante más caro pero hubiera sido infinitamente peor no sacarla. Es más importante lo que evitó que lo que ganó. Repasemos la buena semana de Milei, aparte de la ley. Renovación del swap chino, pese a que ya sabemos cómo trató Milei a los chinos. Visto bueno con 800 millones del Fondo Monetario. Y la oposición haciendo desastres y aumentándole la popularidad. Y esto incluye a Bergoglio, que actúa como jefe del peronismo y a Lousteau, que es el jefe del radicalismo y actúa como si no lo fuera. Y frutilla del postre: el 4,2% de los precios.





Ya lo sabemos: Suiza es aburrida, pero ¿qué tendrá de divertido el sube y baja argentino? El miércoles hubo policía dura: los uniformados cabeceadores de adoquines de Larreta pasaron a la acción. Parece que habrá procesados tal vez ahora en serio. Entre los más de 30 presos por la irracionalidad de las piedras y los incendios hay lúmpenes con gran prontuario policial mal disfrazados de militantes y militantes que se disfrazan para zafar. También para zafar, el kirchnerismo resucita el latiguillo de los servicios detrás de la violencia. ¿Qué dirán las encuestas? Más de una vez la violencia cambió los rumbos. No parece haber logrado casi nada de sus propósitos ahora. Habría que ver si esto no entraría en lo de la buena semana para Milei.