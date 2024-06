Thiago Messi dio su primera nota como futbolista y no dudó ante un periodista español: “Me gustaría jugar para la Argentina”

Nadie sabe lo que pueda pasar con Thiago Messi, el hijo mayor de Lionel Messi, el primogénito del mejor de todos los tiempos. Pero el jueves 13 de junio puede quedar en la historia: el niño de 11 años que juega en las juveniles del Inter Miami habló por primera vez como futbolista en una nota y avisó que su deseo es jugar para la Selección Argentina.

Thiago nació en Barcelona el 2 de noviembre de 2012 pero su corazón siempre latió al ritmo del de sus padres, Leo y Antonela Roccuzzo, más argentinos que el dulce de leche. Así quedó claro cada vez que se lo vio luciendo alguna camiseta de la Selección o festejando los goles de su papá, en un idilio que se hizo absoluto cuando Messi se hizo prócer en Qatar, al consagrarse como campeón del mundo.

El destino quiso que el hijo de Leo se probara como futbolista y mientras el 10 adulto se empieza a despedir del fútbol en Inter Miami, el 10 semiadolescente se divierte jugando con amigos en el Sub 12 de la academia de juveniles del club rosado. Allí se lo suele ver regalando gambetas o marcando golazos, con su familia en la tribuna disfrutando desde la tribuna esta etapa de paz y afectos.

En estos días, con papá Leo preparando la que seguramente será su última Copa América, Thiago disputa un torneo internacional en Orlando, Florida, cerca de casa. "¡Qué grandes!", escribió Antonela con mucho orgullo tras el debut.

Se trata del LaLiga FC Futures, donde empataron 0-0 ante las inferiores de la Real Sociedad y este viernes sufrieron una derrota 5-0 ante La Masía del Barcelona. Eso sí, antes del duelo ante los catalanes, Thiago le dio una victoria a la Argentina. Fue en una divertida entrevista en la que dejó claros sus sentimientos.

La inocencia y los sueños de Thiago Messi, a los 11 años de edad. Foto: Captura video.La inocencia y los sueños de Thiago Messi, a los 11 años de edad. Foto: Captura video.

"Quiero jugar con la Selección Argentina", le dice en un tramo de la charla al periodista español a cargo del encuentro, quien le advierte que quizá traten de convencerlo de que juegue para los europeos. "No, no creo", le responde el hermano de Mateo y Ciro, sin dudarlo.

El periodista José Ramón de la Morena hace las veces de anfitrión en esta muy amena mesa en la que aparecen reunidos Thiago, su entrenador y otros tres niños, entre quienes se encuentra también Benjamín Suárez, el hijo de Luis Suárez.

Con una chomba gris del Inter Miami, sentado junto al anfitrión, Thiago cuenta por ejemplo que no tiene redes sociales, y se sorprende con una sonrisa pícara cuando uno de sus amigos dice que es hincha del Real Madrid.

"Fue duro, muchos nervios", dice Thiago en el arranque de la nota, consultado sobre su debut como futbolista. "¿Lo más bonito del día?", le pregunta su entrevistador. Y el mayor de los Messi respondió: "Seguramente la experiencia de haber juntado frente a tanta gente, y mostrar el nivel que todos tenemos".

"Conocía este torneo, pero no lo miraba. Nunca pensé en jugarlo", dijo Thiago sobre un certamen en el que jugaron Xavi e Iniesta, según le explicó el periodista. "Me puse más nervioso jugando hoy que viendo jugar a mi padre", aclaró luego.

"No me importa mucho cómo sea el gol pero lo importante es que sea gol", respondió Thiago con simpleza cuando le preguntaron por un gol soñado. Y no dudó en aclarar que debería marcarlo con la pierna derecha. "No soy muy bueno con la izquierda, no he salido como mi padre", explica Thiago sin vueltas y a pura inocencia.

A Thiago le preguntaron también cuál fue el gol más lindo que marcó Lionel: "Probablemente el de cabeza en la final de la Champions League, contra Manchester United", dijo el joven Messi, recordando aquella victoria del Barcelona en Moscú, en mayo de 2009.

El hijo de Leo siguió opinando sobre fútbol, desde sus ojos de niño: "¿Mbappé o Haaland? Cada uno tiene sus cosas mejores pero si tengo que elegir uno me quedo con Haaland porque siempre me gustó", explicó. Y no tuvo dudas en elegir a su jugador favorito en caso de un pan y queso: Lamine Yamal, el chico de 16 años del Barcelona que se prepara para jugar la Eurocopa 2024 con España.

Para el final de la nota, una reflexión de De la Morena, muy atinada: "Son niños y posiblemente mañana sean futbolistas, y si no son futbolistas serán unas grandes personas, me da esa sensación".

