Tras la aprobación de la Ley Bases, Javier Milei aseguró que terminó la etapa del déficit fiscal cero y se viene “el cambio del régimen monetario”

Sobre la aprobación de la Ley Bases, luego de seis meses de negociaciones en el Congreso, explicó: "Es un hito histórico y monumental para la historia Argentina. A eso hay que sumarle que el DNU está vigente por lo que Argentina acaba de poner en marcha 800 reformas estructurales y, en términos de libertad económica, va a escalar 90 puestos".

"Apuntamos a que lo que se denomina la base monetaria amplia no varíe más. Está cerrado el grifo fiscal, hemos eliminado fuertemente los pasivos remunerados, adentro de las cuentas del Banco Central hay un ajuste de 9 puntos del PBI. Y la idea es que la base monetaria amplia y la simple se parezcan cada día más, hasta que terminan de desaparecer los remunerados", puntualizó.

Sobre la desembargo de Federico Sturzenegger en el Gobierno, Milei adelantó: "La semana que viene hacemos el nombramiento del doctor Sturzenegger y vamos a sacar lo que él llama 'Ley de Hojarascas', que son un conjunto de regulaciones que entorpecen el funcionamiento del sistema económico".

"Ayer estuvimos trabajando tres horas con él. Vamos a crear un ministerio que tiene como misión continuar con el proceso de reformas. Es el encargado de llevar a cabo las reformas estructurales para que ganemos libertad económica y podamos seguir creciendo, poniéndole musculatura al largo plazo", manifestó.





Y detalló: "En la cabeza tengo parecernos a Irlanda, un país que era el más miserable de Europa y hoy tiene un PBI per cápita 50% superior al de Estados Unidos. A mí con eso no me alcanza. Yo quiero que Argentina sea el país más libre del mundo".





Dólar, Impuesto País y otras definiciones económicas





En cuanto a la promesa que había realizado el ministro de Economía, Luis Caputo, de reducir el Impuesto País si se aprobaba la Ley Bases, Milei indicó: "Efectivamente, cuando termine de reglamentarse la ley y empiecen a correr los ingresos, a partir de eso se empieza a aplicar la reducción. Hay cuestiones operativas que resolver, imagino que podrá ser en agosto. Vos necesitas reglamentarlo y que esté funcionando. Es un problema de caja".





Además, el Presidente buscó llevar tranquilidad al mercado ante la caída de reservas: "Estamos sobrecumplidos en la meta, podríamos hasta perder 4 mil millones de dólares, va a depender de lo duro y largo que sea el invierno, pero estamos holgados en materia de reservas".





En esa línea, Milei afirmó que "no le preocupa” el valor del dólar: "Vos hoy no comprás dólares libremente porque todavía tenemos el cepo. Lo comprás por una vía indirecta, vía bonos. El problema es que el bono es un mecanismo indirecto. El dólar no solo esta reflejando las cuestiones que tienen que ver con el dólar sino que al mismo tiempo está reflejando cuestiones que tienen que ver con el bono".





"La conducta de algunos diputados con tanta vocación por destruir el equilibrio fiscal, cuando nosotros teníamos el riesgo en la zona cerca de 1150, lograron llevarlo hasta 1600. Eso que contamina la percepción de la solvencia intertemporal de la economía y que impacta sobre los bonos y los hace caer, la contracara de esto es que también se manifiesta como un dólar más alto", argumentó.





Y completó: "Vos tenes este periodo donde estacionalmente perdemos divisas, algunos hicieron una lectura de que eso era un problema y en realidad es parte de la estacionalidad. Es como decir que hay un problema porque hace frio en el invierno, es una estupidez pero es la calidad de analistas que tenemos. También que pagaste medio aguinaldo y la gente tiende a...por lo tanto no me preocupa".





Prepagas, jubilaciones, dolarización y la marcha de la economía





En otro pasaje de la entrevista, el jefe de Estado anticipó que tomará acciones contra las prepagas si siguen en alza: "Si cometen excesos, volveremos a recurrir a defensa de la competencia".





"Esa maniobra tuvo una intencionalidad política porque cuando vos mirabas la evolución de los precios te dabas cuenta de que no tenía que ver con las correcciones que uno hubiera esperado a la luz del desfasaje que tenían, que era de 17 puntos porcentuales", argumentó el Presidente.





Asimismo, Milei volvió a arremeter contra quienes comulgan con el liberalismo pero no lo respaldan: "Algunos confunden ser libertarios con libertarados y descubrí que hay muchos más libertarados".





En cuanto a la marcha de la economía, el mandatario precisó: "Ya se está moviendo y hay fundamentos para que empecemos una recuperación sólida. Cuando pasa el pánico se empieza a expandir el consumo, hay recomposición de salarios reales y de jubilaciones y el gasto público en términos reales cayó 30%, lo que implicó un ahorro fiscal de 15 puntos del PBI, que ahora vuelve para que la gente lo pueda usar... En diciembre discutíamos la hiperinflación y hoy discutimos los créditos hipotecarios".





"La dolarización va a ocurrir naturalmente. Es en realidad competencia de moneda. El peso no necesitas que desaparezca, lo que necesitas es que no crezca más. Es un proceso que se va a ir dando con el tiempo", puntualizó.