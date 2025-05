La Secretaria de Hacienda denunció irregularidades y persecución en el Municipio de Allen y ya se habla de su renuncia

Un verdadero día de furia que terminó en llanto y desesperación, fue lo vivienciado éste Miércoles, en una reunión de Comisión que se llevó adelante en el Concejo Deliberante de Allen.





Siempre de acuerdo a los testimonios de diversas fuentes, entre ellas gremiales, la Secretaria de Hacienda del Municipio allense, Griselda Morell, rompió el silencio frente a los ediles con quienes trataba las adecuaciones del Presupuesto General de Gastos 2025 de la Administración Municipal.





La primera frase de la Secretaria que dejó estupefactos a sus eventuales "confidentes" fue cuando aseguró que dentro del Poder Ejecutivo "he recibido varios aprietes con lo del leasing, estaban desesperados para que ésta negociación salga" (al parecer ahí hay algún tipo de "tongo" le dijo a INFOALLEN una de las fuentes presenciales de la charla de la Secretaria en el Concejo) a tal punto -siempre de acuerdo a los archivos de audio que están en poder de ésta Agencia de Noticias- "que me pedían y ME REVISABAN EL CELULAR" se escucha denunciar a la funcionaria.





Rompiendo en llanto, Morell denunció que todo lo que se hacía en el Municipio, tenía que tener el consentimiento de un "asesor" sin designación ni firma en el Ejecutivo Municipal.





En todas las reuniones de gabinete, nos dicen "que lo que quiere y dice éste señor es palabra santa, porque sin él no estaríamos en el Gobierno" consignó la titular de hacienda.





Al respecto Morell ejemplificó. "Me llama el Intendente y me dice que vamos a gastar una determinada cantidad de dinero en luminarias para un determinado barrio y a los minutos me llama el "asesor" y me ordena que no realice esa compra y que luego él me indicaría en que se debían gastar esas partidas presupuestarias".





Morell, bajo un total estado de stress y en medio del llanto, indicó que "en las licitaciones hay personas ajenas al Municipio (en referencia al "asesor"). Al respecto, contó que "hace unos días la hicieron salir de una licitación a la funcionaria responsable del área de Compras (Mariela Belleggia).





Según pudo saber INFOALLEN la determinación de Román de reemplazar a Belleggia -leal y referente de Morell- ya está tomada y su reemplazo resulta inminente, dado las lógicas objeciones que la funcionaria realiza respecto de los procedimientos administrativos de la actual gestión.





Uno de los puntos saliente de la reunión que mantuvo Morell con el grupo de Concejales, es cuando la responsable de la Hacienda Municipal reconocíó ante los Concejales, "que en la Fiesta de la Pera, se gastaron (la friolera de) Cuatrocientos Millones de pesos". Los 200 Millones consignados por el Poder Ejecutivo -siempre teniendo como referencia las palabras de la funcionaria- fueron un verdadero "dibujo".





En el medio de esa "catarsis" y sinceramiento, Morell sostuvo que seguramente otra de las futuras víctimas del asesor, será el actual Jefe de Gabinete Municipal, Benjamín Marín.





"Lo van a correr al Corralón, María Contreras está a punto de jubilarse con lo cual van a aprovechar esa situación para sacarlo de un lugar donde lo tienen que hacer partícipe de muchas de las decisiones que se toman, y parece que al asesor "ésta situación no le cierra", afirmó la Secretaria de Hacienda.





Consultado por éste medio, uno de los Concejales que partipó de la reunión, ratificó los hechos y situaciones que se describen, y además ante las consultas realizadas por INFOALLEN consignó que la funcionaria "se despachó y le pegó a todo el mundo... estuvo realmente sangrienta, a lo cual yo le dije que ésto lo tenés que salir a denunciar, porque si vos sabés todo éste montón de cosas, tenés que salir a tirar la bomba, la verdad que cuando se largó a llorar pasamos una situación de mier..., estábamos cinco concejales de la oposición, la única que no estuvo fue María Aburto" afirmó.-