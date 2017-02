Un acusado por el crimen de Candela aseguró que la causa está armada y vinculó a Scioli

Uno de los tres acusados por el crimen de Candela Rodríguez, Leonardo Jara, aseguró que no tuvo "nada que ver" con el asesinato de la menor y sostuvo que la causa "está armada de la A a la Z". Fue durante su declaración en el juicio por la muerte de la nena de 11 años que murió asesinada en 2011, después de estar nueve días desaparecida en la localidad bonaerense de Villa Tesei.

El hombre está imputado por los delitos de "privación ilegal de la libertad agravada por violencia seguida de abuso sexual y homicidio" junto con Hugo Bermúdez y Fabián Gómez.

Según el acusado, a él lo involucraron en la causa por testimonios. Jara se quejó de una pericia de voz sobre un llamado a la tía de Candela, que primero dio un resultado negativo y después cien por ciento positivo. "A la pericia hecha por Gendarmería la fraguaron porque no tenía perito de parte, por eso me enchufaron a mí", sostuvo. Y señaló que no conocía a Candela ni a su familia. También, aunque admitió que conoce a Gómez porque los dos fueron imputados de un robo en 2.000, dijo que no conoce a Bermúdez.