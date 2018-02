Río Negro: Alrededor de 800 trabajadores se jubilaron en 2017 con porcentajes que van del 80% al 100%

Según se informó desde la UPCN de Río Negro, los trabajadores que se jubilaron, adhiriendo al Decreto 664/15 están percibiendo haberes superiores al 80% de sus salarios como trabajadores activos, una gran mayoría supera el 90 % e incluso hay quienes perciben el 100% de lo que cobraban en actividad.

‘Fue una recuperación de Derechos muy importante -dijo el secretario general de la UPCN Río Negro, Juan Carlos Scalesi- logramos que los compañeros tengan una jubilación digna. Hicimos mucho trabajo gremial para llegar a la Ley y, en vista a su no vigencia, al Decreto que permita la inclusión de los compañeros que no alcanzaban a una buena jubilación porque no tenían los suficientes años de aportes blanqueados de su salario’.





Esta normativa establece el carácter retroactivo de los aportes para que los trabajadores que se jubilen perciban una mejor jubilación. A través de este decreto se dispone una retroactividad en los aportes desde abril de 2011 hasta marzo de 2016 (fecha en que entró en vigencia la Ley de jubilaciones 4640) para aquellos trabajadores que, a la hora de jubilarse, no tengan blanqueados sus salarios de los últimos diez años.





En el año 2017 se logró la ampliación del decreto 664/15 a través de uno nuevo (413/17) que amplía la vigencia de esa posibilidad de blanqueo salarial para una mejor jubilación.





‘Tuvimos mucha contra con este proyecto -resaltó Scalesi- pero hoy podemos preguntar a cualquiera de los compañeros que adhirieron al Decreto cuales son las condiciones en que se jubilaron y constatamos que, sin una ley del 82% móvil, logramos que los trabajadores que se jubilan en el Estado rionegrino perciban, en su mayoría, hasta un 90% de lo que cobraban como activos’.





Los compañeros en condiciones de jubilarse (mujeres de 60 años y hombres de 65, todos con 30 años de aportes) pueden adherir a este Decreto a través de la ‘Comisión Evaluadora Central’, que son quienes hacen todo el trámite previo a las jubilaciones. Esta Comisión es mixta y está conformada entre el Estado provincial y la UPCN. Para adherirse deben completar el formulario de adhesión y presentar una fotocopia de su documento y una certificación de trabajo donde conste la antigüedad laboral del trabajador (esta constancia debe estar expedida por el o los organismos donde trabajó).





Resaltamos que todos estos trámites de gestión administrativa se realizan de manera gratuita. Para consultas pueden dirigirse a la oficina de Tucumán 127, primer piso, en Viedma; a cualquiera de las delegaciones provinciales de la UPCN o a las áreas de RRHH de los organismos. También pueden llamar, de lunes a viernes, de 09:00 a 13:00 al teléfono 02920-432446, interno 106 o escribir al correo comisionjubilaciones@gmail.com





