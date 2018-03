Macri le cambió la agenda a un peronismo desconcertado

Y quienes más están sintiendo el golpe son los kirchneristas. Cristina bloqueó cualquier posibilidad de discusión durante sus ocho años de presidenta y los cuatro de su marido. Varios de sus aliados creen que esa es la verdadera razón por la que no estuvo ayer en el Congreso. “Cristina no se hubiera bancado que lo aplaudieran a Macri cuando hablara de la ley de aborto y las cámaras la enfocaran a ella que ni siquiera dejó que lo discutiéramos”, explicaba resignada una legisladora de la bancada K. A su ausencia institucional injustificable se sumó la de Máximo Kirchner, quien había ido a la reciente marcha de los Moyano con el pañuelo verde a favor del aborto legal, seguro y gratuito. El heredero también prefirió no estar presente en la fotografía más evidente de la claudicación en una cuestión tan sensible.