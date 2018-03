Río Negro: Deniegan beneficio a un hombre acusado de no pagar la cuota alimentaria a su hijo

Dice el fallo: “Cabe recordar que la suspensión del juicio a prueba puede ser otorgada en la medida en que se cumplan los requisitos normativos previstos por los arts. 76 bis del Código Penal y 316 del rito -Ley P 2107-. En su quinto párrafo, y como condición para el otorgamiento, el art. 76 bis exige el pago del mínimo de la multa correspondiente, lo que no formó parte del ofrecimiento formulado en las audiencias de fs. 223 y 229, lo que obsta a la procedencia del instituto, en tanto este se encuentra supeditado a dicho pago mínimo, que no puede ser conceptuado como una regla de conducta posterior (Julio Olazábal, Suspensión del proceso a prueba, pág. 54). Por lo demás, las alegadas dificultades económicas del imputado no obstaban a dicho cumplimiento, dado que siempre podía haber abonado en cuotas”.