Conmovedores testimonios de los familiares que viajaron a Malvinas a homenajear a los ex combatientes

Se siente triste por estar acá sin la respuesta que sí ha tenido el resto del contingente, que ya tienen ubicados a sus familiares. "Él está en Malvinas y eso es lo importante. Al principio no quería venir porque no lo iba a soportar. Me voy a sentir mal pensaba. Me tranquilicé y aquí estoy, acompañada por mi hijo y tengo esperanza de que lo van a encontrar. La abuela lo crió y murió creyendo que estaba vivo", asegura.