El diputado socialista que abandonó su bloque para defender su postura. ‘No hay ninguna causa para eliminar una vida’

Luis Contigiani, el diputado santafesino que cambió el nombre de su bloque para poder votar en disidencia con el mandato del Partido Socialista, argumentó este miércoles su decisión de votar en contra de la legalización del aborto con un encendido discurso en el que pareció, por momentos, estar al borde del llanto.

"Estamos ante un debate desde la profunda cosmovisión de cada uno. Por eso reivindico la conciencia y no la ideología", arrancó el legislador, que desde el lunes integra el monobloque del Frente Progresista Cívico y Social por Santa Fe.

La determinación de modificar el nombre de su representación política respondió a que Contigiani, de formación jesuita y origen radical, no pudo ser convencido de cambiar su voto.

El gobernador Miguel Lifschitz, el ex mandatario provincial Antonio Bonfatti (de quien fue su ministro de Producción) y hasta la conducción del partido que emitió un duro comunicado para tratar de persuadirlo. Pero no hubo manera.

Incluso, la ex diputada Alicia Ciciliani, actual ministra de la Producción en su provincia, le pidió la renuncia.

"Es para no dejar pegado al socialismo con su voto en contra", reconocieron fuentes de la gobernación santafesina.

"Yo parto de una premisa: estamos ante dos vidas perfectamente individualizadas. No voy a hablar de ciencias biológicas porque es una obviedad. Hay que salir de la ecuación falsa de eliminar una vida a costa de la otra o garantizar derechos. Yo entiendo los problemas de la salud publica. La falta de salud pública no sólo se nos va la mujer: se nos va en una bolsa de residuos esa posibilidad de la vida", enfatizó.

En ese sentido, Contigiani enfatizó: "Señor presidente: quiero hablarle a los colegas, diputados y diputadas, acusados de todo: asesinos, homicidas. No hay ninguna causa para eliminar una vida. Me rebelo frente a eso: no hay un acto más revolucionario que defender la vida y la justicia social en una patria. Ese es el tema de fondo.