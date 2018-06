La chica de la foto con Sampaoli: ‘No soy cocinera y tampoco fui acosada’

Melisia, escultural rubia, cantante, fanática de la Selección Argentina y de River Plate, se vio envuelta en un escándalo tras ser mencionada en un falso rumor como la supuesta cocinera acosada por el técnico de la Selección.

En las últimos días, un audio de Whatsapp en el que se denunciaba una situación de acoso entre el técnico de la selección y una cocinera del predio que la AFA posee en Ezeiza se volvió viral.

Ante el falso rumor difundido en los últimos días, la artista utilizó su cuenta de twitter para defenderse: “Yo quiero aclarar que NO SOY COCINERA, soy cantante urbana y no fui nunca acosada por el técnico de la selección argentina Jorge Sampaoli. La foto es una selfie que me concedió en el lobby de un hotel en Rusia! NO UTILICEN mi IMAGEN para decir que soy LA COCINERA”.