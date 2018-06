Game of Thrones no se va: HBO confirmó una precuela para después del final de la serie

Esta segunda serie, por ahora sin nombre, transcurrirá miles de años antes de la original, y contará el origen de familias, facciones y criaturas del mundo donde transcurre.

HBO encontró con Game of Thrones una gallina de los huevos de oro. La serie le da la alquímica combinación de millones de personas de audiencia y premios de la industria, por lo que no fue una sorpresa mayúscula cuando el año pasado se conoció que la cadena de cable estadounidense trabajaba en cinco guiones de series que continuarán (si bien no directamente) la historia de las familias en guerra del reino ficticio de Poniente.





A través de un comunicado, HBO confirmó ahora que una de esas series paralelas grabará un episodio piloto con la esperanza de convertirse en la primera continuación de Game of Thrones, que estrenará en 2019 su temporada final de seis episodios.





Jane Goldman, guionista de películas como Kingsman: el servicio secreto; X-men: Primera clase y Kick-ass, un superhéroe sin superpoderes, es la creadora y responsable de esta nueva serie, para la que contó con la colaboración de George R.R. Martin, el autor de la serie literaria Canción de hielo y fuego, en la que se basa Game of Thrones.





En un posteo de su blog personal, Martin expicó que de aquellos cinco proyectos, uno ya ha sido descartado, pero que HBO no rechaza la posibilidad de producir otros además del que ya está en marcha. También detalló algunos aspectos de la trama de este spin-off.





La historia de esta serie nueva transucrrirá miles de años antes de las andanzas de Daenerys Targaryen, Jon Snow y Cersei Lannister, y contará lo que en la mitología de la serie y los libros se conoce como la Edad de los Héroes, un período mítico donde la magia está más presente, y donde surgen las familias conocidas, así como la gran amenaza de Poniente, los Caminantes Blancos, los zombies de hielo que buscan dominar la tierra.





Se contarán así algunos de los "oscuros secretos" de Poniente, según el comunicado de HBO, lo que retomará algunos de los elementos presentados en Game of Thrones, donde se mostró, por ejemplo, el origen del primer Caminante.





Luego de la filmación del piloto, HBO decidirá si produce la serie, por lo que aún no tiene una fecha de estreno, y considerando que aún queda una temporada de la serie madre, es probable que no llegue a la pantalla hasta 2020. Y los responsables no podrán confiarse. La mismísima Game of Thrones tuvo un piloto tan espantoso que tuvo que ser grabado de nuevo, y algunos actores fueron reemplazados.





