La posición de Matzen en el debate del aborto no punible: ‘Les aseguro que no habrá menos madres, habrá menos mujeres en riesgo’

La Diputada Nacional Lorena Matzen por la UCR en Cambiemos, cerca de las 19:00 Hs, intervino en el recinto durante la histórica sesión que se está viviendo en la Cámara de Diputados de la Nación. Ante sus pares y miles de personas, a favor y en contra, que se encuentran escuchando las distintas posiciones acerca de la Intervención Voluntaria del Embarazo expresó su posición.

Al comenzar, Matzen puso en valor el rol de las ONG’S manifestando “Es cierto, que existen ONGs que asisten a mujeres en embarazos no deseados. Está bueno que suceda, que haya gente que se involucre con el otro, que trabaje por el otro.” “Pero eso no reemplaza la responsabilidad y la función del Estado. Para quienes hoy constituimos la cámara, el aborto clandestino, es una cuestión de estado. El aborto es un tema de SALUD PÚBLICA. Hoy dejamos los dogmas de lado y las creencias personales, pues eso corresponde al orden privado y no al orden público.”





Luego dijo: “Todos sabemos que el aborto siempre existió, la criminalización no ha impedido su práctica y es el Estado quien debe de buscar una solución concreta a un problema concreto”. Para finalizar manifestó “Yo también soy PRO VIDA. Con mi voto quiero salvar a esas mujeres que ya tomaron una decisión dolorosa y deben hacerlo bajo el riesgo de ser criminalizadas. Les aseguro no habrá menos madres, habrá menos mujeres en riesgo. La aprobación del proyecto que hoy nos convoca se suma a la construcción de una ciudadanía plena. ¡Es inclusivo! ¡No es promotor de una acción, busca salvar vidas! Por todo esto, REAFIRMO MI VOTO PARA QUE TENGAMOS ABORTO LEGAL, SEGURO Y GRATUITO.”





PUBLICADO EL 13-06-2018

POR INFOALLEN – Mail: noticias@infoallen.com.ar