Aborto Legal: Ganó el NO 38 a 31

El Senado rechazó el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo aprobado por la Cámara de Diputados en la histórica sesión del 14 de junio último, cerrando así la puerta a la posibilidad de que la Argentina ingrese al grupo de países en los que rige la legalización del aborto.

Después de más de doce horas de debate, la fuerte resistencia a la iniciativa no hizo más que consolidarse. La primera señal en ese sentido la dio José Alperovich (PJ-Tucumán), uno de los últimos senadores que quedaban sin revelar su voto, al anunciar que se sumaba a la oposición al proyecto.

El pronunciamiento de la Cámara alta implica un duro golpe para el colectivo de organizaciones de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, ya que la iniciativa no podrá volver a discutirse hasta el 1 de marzo del año próximo.

El proyecto de interrupción voluntaria del embarazo se suma así a la selecta lista de iniciativas de trascendencia nacional que han fracasado en el Senado. Compartirá espacio en esa galería con la denominada "ley Mucci", rechazada durante el gobierno de Raúl Alfonsín ; y la polémica resolución 125, hundida por el recordado "voto no positivo" de Julio Cobos durante la primera administración de Cristina Kirchner .

A la hora de su discurso, pasada la 1 de la madrugada, sostuvo: "Si yo tuviera la certeza de que votando negativamente o rechazando la media sanción no habrá más abortos en Argentina, no tendría ninguna duda en levantar la mano. Estamos rechazando un proyecto sin proponer nada alternativo y la situación va a seguir siendo la misma". Y contó que no fue la militancia feminista de su hija Florencia la que la hizo cambiar de idea sino "las miles de chicas que están en la calle".